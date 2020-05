Carles Gallardo renova amb la Unió Esportiva Figueres

Continuen amb la feina de despatx a Vilatenim. La Unió Esportiva Figueres ha anunciat la renovació del central Carles Gallardo per a la pròxima temporada i sumarà el seu segon curs amb els blanc-i-blaus després de ser el tercer jugador amb més minuts de la plantilla.

«He renovat perquè des del minut 1 m'he sentit com a casa, tant dins com fora dels terrenys de joc. Valoro la temporada positivament, com un procés d'adaptació en el qual el club ha fet molts canvis tant a nivell esportiu com administratiu», ha explicat el jugador sobre la seva continuïtat al club altempordanès.

Arribat el curs passat del Banyoles, Gallo, de 24 anys, ha estat una peça inamovible en els esquemes tant de Xavi Agustí en l'arrancada del curs, com per a Javi Salamero posteriorment. I és que el jove central s'ha consolidat en la defensa de Vilatenim, fent de parella de ball amb el gironí Oriol Ayala, una dupla que ha demostrat la seva projecció en el primer curs vestint la samarreta de la Unió Esportiva Figueres.

Així doncs, el defensa central es converteix en el cinquè jugador confirmat per al curs 2020/21, tenint en compte la incorporació d'Enric Maureta i les renovacions de Pepu Soler, Ivan i Gabri Vidal.