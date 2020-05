Tebas: «Si tot seguís com està, tornaríem a jugar el 12 de juny»

El president de LaLiga, Javier Tebas, va reconèixer aquest diumenge que el seu desig és que la competició es reprengui el 12 de juny, però va deixar clar que depèn de com evolucioni la crisi sanitària pel COVID-19, al mateix temps que va valorar com a "bona notícia" tenir només cinc casos positius en la tornada als entrenaments.



"Calia adaptar-se i és el que hem treballat. Els partits seran igual, per desgràcia sense afeccionats, però el que no és igual és com arribarem als partits, com arribes als entrenaments. Cal ordenar com hem d'actuar", va indicar en una entrevista en el programa 'Partidazo de Movistar' emesa a #Vamos.





Javier Tebas, presidente de LaLiga confirma que "Primera y Segunda arrancarán las dos a la vez".

Tebas es va referir al treball de LaLiga a la recerca de recuperar la competició, en bona direcció després de la tornada als entrenaments. "Esperàvem uns 25 o 30 positius, per un tema estadístic, arran que havien sortit 10 positius a la Bundesliga. Ha estat una bona notícia per a nosaltres, per a la indústria del futbol i per a la societat espanyola. Tenim clubs en tota Espanya, no tots estem igual, però moltes zones d'Espanya estan com el futbol, amb contagis molt baixos", va afirmar.