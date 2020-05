El president de l'AFE, David Aganzo, és acusat de suborn per un sindicat

Polèmica a l'Associació de Futbolistes Espanyols arran de la informació que vincula el president David Aganzo amb un pressumpte delicte de suborn. Aganzo i el seu secretari general, l'exjugador del Llagostera, Diego Rivas, haurien obtingut de forma il·lícita documentació fiscal de Futbolistes ON previ pagament de 3.000 euros a un funcionari, segons va denunciar el director de Segona B i Tercera d'AFE Antonio Sáiz Chca.

En una carta als membres de la Junta Directiva d'AFE i a Aganzo, Saiz Checa es va inculpar del presumpte delicte i va acusar el president de, presumptament, obtenir fons per aconseguir il·lícitament documentació fiscal de Futbolistes ON. Aquest sindicat, presidit pel murcià Juanjo Martínez, exmigcampista del Girona durant la temporada 2004-05, es presenta com una alternativa a l'AFE.

Aganzo va qualificar «d'absolutament falses» les acusacions de suborn per obtenir informació del sindicat Futbolistes ON, i va anunciar que defensarà «el seu honor» davant el que el posi en qüestió. «Les acusacions són completament falses. La meva feina està exclusivament dirigida a la defensa dels interessos dels futbolistes. I defensaré el nostre honor en contra de qualsevol que el vulgui posar en qüestió», va indicar el màxim responsable d'AFE al compte de Twitter a al·lusió a la informació que publicava ahir el diari Marca.

Futbolistas On es va escindir el 2018 de l'AFE i des de llavors compta amb uns 3.000 afiliats sobretot a Tercera, futbol femení i categories inferiors. Des de llavors, aquest sindicat ha mantingut diverses disputes amb l'AFE com ara la denúncia del conveni amb els jugadors de Segona Divisió B.