La Policia deté l'exjugador del Madrid Congo en una operació antidroga

La Policia Nacional va detenir ahir al matí l'exfutbolista del Reial Madrid Edwin Congo en una operació antidroga, segons fonts de la investigació. De moment, no han transcendit més detalls de l'operatiu, en què també van ser arrestades nou persones més. El colombià va pertànyer al Madrid entre 1999 i 2002, i al Llevant on va militar quatre cursos (2002-2006). El colombià també va jugar al Valladolid, l'Sporting de Gijón o el Recreativo de Huelva, entre altres abans d'acabar la carrera en clubs com l'Olimpic de Xàtiva (Tercera) o de regional valencians com el Benissa i el Paiporta.