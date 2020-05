Pitu Comadevall continuarà al Llagostera un any més

Quan Pitu Comadevall es va trencar els lligaments del genoll en el partit d'anada de la promoció d'ascens del curs passat contra el Portugalete va estar a punt d'engegar-ho tot i plegar. Amb 35 anys i el genoll trencat ho veia tot negre i pel cap li va passar penjar les botes. Va ser un pensament efímer perquè de seguida la família, els amics i Oriol Alsina li van fer veure que eren al seu costat pel que fes falta i van fer-lo canviar d'opinió. A partir d'aquí, Pitu va mirar-se el futur diferent i va encarar una duríssima recuperació amb un únic objectiu: impedir que la lesió el retirés. «Vull retirar-me quan vulgui i no per culpa d'una lesió». Tal dit tal fet. Aquesta temporada, el saltenc se l'ha passada en blanc recuperant-se però encara té corda per estona i moltes lliçons per oferir al públic del Municipal. Pitu continuarà al Llagostera, com a mínim, fins al 30 de juny del 2021 després d'arribar a un acord amb el club per a renovar un any més. A més a més, Pitu, que al novembre farà 37 anys, passa a ser el coordinador del futbol 7 de l'entitat.

Encara no se sap quan començarà ni quin format tindrà la pròxima temporada de Segona B (hi haurà 5 grups de 20 equips). Sí que és segur, tanmateix, que Pitu encetarà el seu novè exercici vestit de blaugrana (va arribar el 2012 procedent de l'Hospitalet). Més de 200 partits avalen la trajectòria d'un dels jugadors més importants de la història del club. «No sóc pas cap llegenda al club però sí que fa molts anys que hi sóc, tinc amistat amb l'Oriol i em conec bé la casa. Això fa que l'afició m'estimi», diu.

La renovació suposa un premi a l'esforç de superació del saltenc que ha passat mesos molt durs i dues operacions. «He invertit moltes hores en aquesta recuperació a Sportclinic, a Llagostera amb l'Edu Bardera, a la Ciutat Esportiva del Barça amb en Juanjo Brau...», recorda. Pitu subratlla també el suport rebut per part d'Alsina «des del primer minut». «Renovar és, d'alguna manera, tornar tot l'agraïment rebut aquest temps», destaca.