L'Espanyol i el Reial Madrid tornen als entrenaments seguint el protocol

L'Espanyol va tornar ahir a la feina a la Ciutat Esportiva Dani Jarque complint els estrictes protocols sanitaris marcats per LaLliga i el Consell Superior d'Esports a causa de l'excepcional situació de pandèmia pel coronavirus. Els futbolistes blanc i blaus van acudir a les instal·lacions de Sant Adrià del Besòs per torns, per així respectar la distància de seguretat. També ahir va tornar a la feina el Reial Madrid. El conjunt que prepara Zinedine Zidane es va entrenar de manera individualitzada amb les absències de Luka Jovic i Mariano Díaz, tots dos lesionats.