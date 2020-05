L'entrenador de Belmonte: «Em costa veure Messi entrenant i que ella no pugui»

El màxim responsable de l'equip espanyol de natació, Fred Vergnoux, va confessar ahir que és «fan del futbol, del Barça i de Messi», però va reconèixer que li costa veure l'astre argentí entrenar amb l'equip mentre la campiona olímpica Mireia Belmonte no pot nedar. En el marc del Santander Talks 123aCorrer, Vergnoux va reflexionar sobre la desescalada a l'esport i va mostrar el rebuig a les diferències que s'estan fent entre el futbol i les altres disciplines. «He tingut la sort de veure partits amb Mireia al Camp Nou. Tinc fotos amb Messi i amb Piqué. Aquest sentiment no canviarà, però no puc entendre per què hi ha tanta diferència ( entre els futbolistes i els altres esportistes)». En aquest sentit, Vergnoux explica que la Federació Espanyola de Natació ha treballat amb científics i experts per demostrar que «l'aigua és un mitjà on el virus no corre. Les nostres mesures són el triple de segures que les que proposa el Govern».