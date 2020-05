grup El Lommel belga s'incorpora al City Football Group

? El City Football Group, grup a què pertany el Girona FC, va anunciar ahir la compra del novè club, el Lommel SK belga. El Lommel milita a la Segona divisió belga i era sisè abans que se suspengués el campionat per la pandèmia de coronavirus. És el novè club que controla el CFG, després del Manchester City, el New York City, el Melbourne City, el Yokohama F. Marinos, el Montevideo City Torque, el Girona, el Sichuan Jiuniu i el Mumbai. «Bèlgica és un dels països més futbolers d'Europa, com ha demostrat amb l'èxit de la selecciói el desenvolupament de jugadors de classe mundial com De Bruyne i Kompany», va explicar en un comunicat Ferran Soriano, cap executiu de CFG. «Aquesta inversió és part de l'estratègia a llarg termini de ser en països clau, jugar bon futbol i desenvolupar talent».