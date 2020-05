La Federació inclou els amistosos en les recomanacions pel retorn a la feina

Les recomanacions de salut per a la tornada a la competició del departament mèdic de la Federació Espanyola inclouen la possibilitat que els equips tècnics programin partits amistosos, amb un límit de participació per jugador de 45 minuts al primer duel. En un document publicat ahir la RFEF indica que «en els dos dies posteriors a qualsevol partit amistós l'activitat a realitzar pels que haguessin jugat més de 40 minuts ha de ser de menor intensitat», per controlar la càrrega «en aquesta fase de rendiment» , posterior a la inicial denominada de «reentrenament».