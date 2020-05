Pitu Batlle, nou entrenador del Banyoles

Pitu Batlle és el nou tècnic del Banyoles per a la temporada 2020/21, tal com ha anunciat el club del Pla de l'Estany a través de les seves xarxes socials. L'escalenc agafa les regnes de l'equip després de la sortida del rosinc Adam Fontes fa unes setmanes.

El club banyolí confia en Batlle, de 43 anys, per ocupar la banqueta del primer equip a Tercera Divisió, una categoria on l'altempordanès va debutar amb Palamós en la segona volta de la temporada 2018/19, promocionant des del Juvenil A en substitució de Vicenç Fernández.

«Quan el president em va trucar no vaig poder dir que no. És un orgull que hagin pensat en nosaltres per portar aquesta nau. Volem seguir amb la gran feina que ha fet l'Adam», ha comentat el nou entrenador del Banyoles, afegint que l'objectiu que es marca és «consolidar la categoria amb un equip intens, ordenat i amb les idees clares».

El fins ara tècnic del Verges, de Tercera Catalana, serà la cara visible al Miquel Coromina, que obre una nova etapa després de tres temporades on l'equip va passar de lluitar per la permanència a Primera Catalana, fins a competir a Tercera Divisió.

Batlle té passat al Sant Pere Pescador, Gironès-Sabat o Palamós, tot i que els èxits del tècnic van arribar amb l'Escala, on va aconseguir dos ascensos des de Tercera fins a Primera Catalana, una etapa que encara es recorda al Nou Miramar.