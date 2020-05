Un desenllaç de temporada que no ha deixat indiferent a ningú

Mai plou al gust de tothom. Passi el que passi a la vida, hi haurà els que ho veuen blanc i els que, pel contrari, ho troben ben negre. O aquells que hi posen matisos. Era d'esperar que el ruixat d'opinions fes acte de presència quan la Reial Federació Espanyola de Futbol (RFEF) es pronunciés sobre el desenllaç de la temporada al futbol no professional. Cada club implicat tenia i té encara el seu particular punt de vista. Un cop conegut el veredicte, mastegat durant la setmana i oficial el divendres, les valoracions s'han anat encadenant. S'ha decidit donar per acabades les competicions, tant a la Segona B com a la Tercera Divisió. No hi ha descensos però, sempre que ho permetin les circumstàncies, sí que s'aposten pels ascensos. Si es pot, es jugaran una sèrie de promocions. Tot plegat, per acabar reformulant aquestes categories la temporada vinent, i per crear-ne una de nova el curs següent. Què hi diuen els clubs gironins implicats? De valoracions n'hi ha per tots els gustos i colors.



Raúl Garrido: «Acabar així trenca el nostre somni»

A Olot encara s'està encaixant la resolució. El club se sent perjudicat. A l'aturada, l'equip era setè, a cinc punts del play-off d'ascens, i una ratxa de nou jornades sense perdre havia disparat les il·lusions. Que la promoció l'acabin jugant els quatre primers ha fet mal i no s'acaba d'entendre. En parla el seu entrenador, Raúl Garrido. «Acabar d'aquesta manera ens trenca el somni. Sentíem que podíem fer història i ara tots sentim pena per com s'ha acabat». Afirmant en tot moment que «sabíem que la decisió podria perjudicar alguns clubs i per tant s'havia de respectar», el tècnic considera que el veredicte de la RFEF no és del tot coherent. «El primer que no entenc és que tant a Primera com a Segona A es pugui seguir jugant i nosaltres no. Si hi ha una emergència sanitària hauria de ser per a tots igual». I continua: «Hi havia d'altres maneres d'acabar. Com reconèixer els vuit primers amb una promoció, perquè s'ho mereixen. Si no hi ha descensos, per què no premiar als de dalt? Almenys, que se'ns compensés amb la nova categoria que es vol fer. Però tampoc. De totes les decisions que s'han pres, l'Olot no rep cap benefici i a nivell col·lectiu crec que la Segona B hi surt perdent». Confirma el propi Garrido que el club ja l'està temptejant per signar una renovació, però explica que encara no hi ha cap decisió presa. «Estic valorant la seva proposta. Necessito uns dies per conèixer quin projecte tindrem i per veure si tinc la il·lusió i la força per continuar. És extraordinari el que hem fet aquestes dues últimes temporades, però això no ho podem normalitzar. Vull prendre una decisió coherent, no pas com ha fet la Federació amb les lligues», finiquita.

Oriol Alsina: «Sembla que no té mèrit però l'any és molt bo»

El punt de vista canvia, i no pas poc, si el que parla és Oriol Alsina. L'entrenador del Llagostera dona per bona la temporada. Venint de Tercera, amb un pressupost lluny del dels gegants de la categoria, s'ha signat una tretzena posició deixant lluny el descens. Valora el veredicte de la RFEF des d'un punt de vista menys crític que Garrido. «Era evident que no tots els clubs estarien contents amb el que s'acabés triant. Tothom ho hem de respectar. Ja m'està bé que els quatre primers facin el play-off. Si no, no acabaríem mai. Tots es pensen que es pot jugar la promoció. Si s'escull que no hi hagi descensos, ho respectem encara que no ens pugui ajudar perquè això vol dir que l'any vinent hi haurà més equips. El que trobaria immoral és volen beneficar-me d'una pandèmia que ha deixat molts morts per jugar a una altra categoria per sobre», etziba. Això sí, Alsina és del parer que la RFEF hauria d'explicar com funcionarà el curs vinent. «Entenc que ara no se'ns pot dir quan tornarem a jugar, però sí s'hauria de saber com serà la competició. Si a porta tancada o no. Un club com el nostre no té empresaris i subvencions al darrere. Depenem del bar, de les entrades. Hem de saber amb què podem comptar». Amb pràcticament tots els números de continuar l'any vinent, valora l'actual temporada positivament: «Ha sigut molt bona, per qui som. S'arrodoneix amb la final de la Copa Catalunya. És un dels anys més bons a Segona B, tot i que ningú ens vulgui donar mèrits. Hi ha equips que fa poc es van salvar a l'última jornada i allò semblava un èxit internacional».



Albert Carbó: «És una llàstima, ens hem quedat molt a prop»

Ferit i perjudicat se sent l'Olot, i pels mateixos motius, fins i tot encara més, també es podria manifestar així el Peralada, el millor classificat dels gironins de Tercera. Però a l'Empordà, tot i haver-hi certa resignació, no es vol buscar tres peus al gat. Ser el conjunt amb més bona puntuació de la segona volta (21 punts de 24) l'havia deixat en cinquena posició, a només quatre punts d'una promoció que finalment no disputarà. «És una llàstima, anava tot rodat, però acceptem el que digui la RFEF. Hi ha clubs que en surten més perjudicats i d'altres beneficiats. És una situació atípica, no només al futbol si no a la vida en general, així que ho respectem», indica Albert Carbó, un entrenador que malgrat la seva joventut ha debutat amb bon peu a la categoria. «Estic molt content, ha sigut una nova experiència per a mi que m'ha servit per aprendre i millorar moltíssim». Explica que durant setmanes havia tingut l'esperança que la lliga tornés, somni que mica en mica s'ha anat esvaint. «Hem treballat tres sessions setmanals amb la plantilla. Els jugadors han demostrat una gran professionalitat. Hi havia ganes de fer el play-off. Quan hem sabut que el cinquè no hi entra ens ha envaït la sensació de tristor. És una pena, però si no ha pogut ser aquest any, ho intentarem el vinent». Perquè Carbó té coll avall que continua. Per això va acceptar la renovació. «Vull mantenir gran part del bloc actual. Fa uns mesos vam iniciar un projecte de zero i ara hem format un equip que té clars els conceptes i les idees».



Javi Salamero: «És sensat decidir que no es jugui més»

A Figueres es dona per bo el veredicte. Catorzè amb 31 punts, l'aturada va sorprendre l'equip més a prop de baix que no de dalt, però sense les alarmes enceses. «El que s'ha escollit no ens altera. Ho respectem. S'ha de tenir en compte que és força sensat el desenllaç triat tenint en compte la situació excepcional que vivim. No jugar més està bé perquè el futbol no professional no té sempre totes les garanties sanitàries necessàries», diu el seu entrenador, Javi Salamero. Ho completa: «Està bé premiar els primers classificats i que no baixi ningú també ajuda». Amb la renovació sota el braç, Salamero ja treballa planificant el curs vinent i es felicita per la feina d'aquest any. «No vam començar bé i la dinàmica no era bona, a més de caure en descens. Superat això, els futbolistes van reaccionar. Ens hauria agradat poder acabar el campionat, per veure fins on podríem haver arribat. Em quedo amb les bones sensacions. Teníem un equip molt jove amb molts jugadors inèdits a la categoria. Hem ofert un bon nivell competitiu, estic més que satisfet». Diu sentir-se «molt a gust» a Vilatenim, on «tot just comencem» un projecte «molt interessant». Per tant, Salamero i Figueres aniran de la mà, com a mínim quan torni a començar la propera temporada.



Pau Teixidor: «Ens salvem, aquest era el nostre objectiu»

Tenia la difícil missió el Banyoles de salvar-se. Sobretot tenint en compte que part del passat estiu el va viure pensant-se que jugaria a Primera Catalana. La irrupció de la pandèmia el va agafar en una dinàmica difícil, però no pas en places de descens. Conegut el desenllaç i abraçada la permanència, el club ja pensa en el curs que ve, tot buscant un relleu per Adam Fontes a la banqueta -l'anunciarà en una setmana, si tot va bé- i aplaudint els mèrits d'aquesta temporada. De tot això en parla el president, Pau Teixidor. «L'ideal hauria sigut acabar la lliga amb normalitat, però un cop es va aturar tot, hi havia tantes conntacions emocionals que d'haver-se reprès hauria sigut com fer una altra competició més reduïda. Jo ho hauria anul·lat, però és que estem parlant d'una desgràcia. M'agrada la decisió, l'únic que em queixo és que han trigat massa». D'aquest any, destaca el «repte majúscul» que tenia l'equip perquè «teníem una plantilla per competir a Primera Catalana», al mateix temps que considera «una sorpresa agradable» els resultats que s'han aconseguit. «Estem contents de quedar-nos a Tercera, era l'objectiu».