La FIFA aprova la possibilitat de fer cinc canvis fins al 2021

La International Football Association Board (IFAB), responsable de les normes del futbol, ha aprovat una proposta de la FIFA perquè els equips puguin fer cinc canvis en cada partit fins al 2021, una mesura que s'ha pensat per reduir el risc de lesions quan es reprenguin les competicions suspeses o ajornades pel coronavirus.

La FIFA va informar que la mesura serà vigent fins el 31 de desembre, tot i que no descarta ampliar-la fins que acabin les competicions de la temporada 2020/21, i va dir que l'aplicació queda en mans de l'"organitzador de cada torneig". La RFEF i LaLiga ja s'hi han mostrat a favor.

Per evitar massa interrupcions durant el partit, cada equip tindrà un màxim de tres oportunitats per fer els canvis. Si tots dos equips fan un canvi alhora, comptarà com una oportunitat per a cadascun. A més, les substitucions i oportunitats que no es facin es podran transferir a la pròrroga.