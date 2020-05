La segona etapa de Julia Reisingerova a Fontajau és ja una realitat

L'anunci del passat dimecres, tot explicant que Citylift Ascensors deixaria de ser un patrocinador important de l'Uni i que, com a conseqüència, el pressupost de la temporada vinent baixaria, va fer que més d'un augurés un futur a curt termini més fosc que no pas clar per a l'equip gironí. Ja avisava el seu president, Cayetano Pérez, que la pèrdua d'un dels mecenes no significava, ni de bon tros, la davallada de l'ambició a Fontajau. Va trigar només un dia l'entitat a moure fitxa. Ahir a primera hora trascendia la primera cara nova de la plantilla del curs vinent. Una cara coneguda i amb passat recent. Es racta de Julia Reisingerova. Als seus 22 anys, torna a Girona per ser «una peça clau al nostre joc interior», com s'afanyava a explicar Pere Puig, el director esportiu.

Ell mateix hi va apostar amb fermesa l'estiu del 2018, quan va decidir portar-la per augmentar els arguments de l'equip a la pintura. Els seus números a Sant Adrià i el ser considerada una de les joves amb més futur d'Europa n'eren els arguments. L'aposta, potser arriscada, acabaria sortint bé. Aquella temporada l'Uni guanyaria la Lliga Femenina i Reisingerova es convertia en la jugadora més valuosa (MVP) d'aquella final. Per diferents circumstàncies els camins d'uns i altres es van separar. La pivot va fer les maletes per anar-se'n cap a València i poc va trigar Puig a intentar-la convèncer que el millor que podia fer era tornar. «Des que va marxar que hem anat intentant fer passos endavant perquè tornés. Ho hem aconseguit i estem molt contents», valorava.

Ha passat poc temps, però Reisingerova ha progressat. «Torna diferent de quan va venir fa dues temporades. Ara és una jugadora consolidada, amb molt de bagatge tot i la seva joventut. No cal presentar-la perquè tots la coneixem. És molt dominadora a la pintura i també té un bon tir exterior. Té encara marge de millora i ve per ser una peça clau». Queda encara feina per fer i els moviments a la plantilla tot just comencen, però per a Puig «comencem a posar una bona pase al proper projecte pel curs vinent». Aquesta lliga, sense poder-se acabar degut a la crisi del coronavirus, Reisingerova ha vestit la samarreta del València. Allà ha anotat 9,7 punts per partit, amb una mitjana de 3,8 rebots i un 56,8 per cent d'encert en tirs de camp.