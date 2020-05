Els nous reptes del Tennis Taula Tramuntana

El Tramuntana mira cap a nous horitzons i comença a deixar enrere la incertesa. En l'aspecte esportiu, la Federació Espanyola de Tennis Taula va segellar l'ascens del masculí a Primera Nacional, en una resolució on també posicionava el Divisió d'Honor Femení com a primer equip reserva per pujar a la màxima categoria estatal.

Paral·lelament, el club figuerenc va anunciar la designació de Manel Redondo com a nou director esportiu, entrenador i jugador. El penedesenc agafa el relleu de Jordi Sagué que ha de deixar l'organigrama del club per motius personals, un buit que el nou responsable assegura que «serà molt difícil d'omplir» en una nova etapa marcada pel context.

«Afronto aquest repte amb il·lusió. El club m'ha donat aquesta oportunitat i tinc la intenció d'aprofitar-la al màxim», explica Manel Redondo sobre el repte esportiu que desenvoluparà a Figueres, on ha entrenat setmanalment durant aquesta temporada. A més de convertir-se en el màxim responsable tècnic del club, el jove jugador s'incorporarà al flamant equip de Primera Nacional, una incorporació de luxe pels figuerencs que han certificat una temporada perfecta amb el ple de victòries en les disset jornades disputades. «El masculí ha aconseguit un ascens brillant. Zero derrotes en tota la temporada, demostrant la qualitat dels jugadors», valora la nova incorporació de l'equip.

Tot i la resolució federativa i el nou pla de competició amb més grups i equips a Superdivisió i DH en masculí i femení, els terminis sobre el calendari de la pròxima temporada deixen vestigis de la impossibilitat de plantejar un escenari concret a curt o mitjà termini. «El que s'està contemplant ara és poder tornar al setembre. Depèn de la federació i el govern, la situació és la que és i hem de veure com es resol», explica el penedesenc. I és que el Tramuntana afrontaria un hàndicap afegit a la situació actual, ja que el club continua ubicat al gimnàs de l'Institut Olivar Gran de Figueres. Caldria veure si les escoles i els seus equipaments estarien disponibles.

Tanmateix, les bases del projecte continuaran en la nova etapa amb Redondo al capdavant de l'àrea esportiva: «La intenció és seguir amb la bona feina que ha fet Jordi Sagué al club». De fet, davant la crisi actual, «les famílies i el club han anat a una i això no es pot perdre», explica el nou responsable tècnic sobre com està afrontant la situació.



Pendents del Divisió d'Honor

Després de la resolució de la Federació Espanyola, el Tramuntana competirà a la segona màxima categoria estatal, de moment. I és que l'equip femení és el primer reserva per pujar a Superdivisió en cas d'anunciar-se una retirada o renúncia.

«Ens encantaria que Figueres tingués un equip a la màxima categoria, però s'hauria de valorar. Considero que tindríem el nivell, però s'hauria de valorar el tema econòmic», explica Redondo, tenint en compte la nova realitat pel curs que ve. I és que amb dos grups a la categoria es reduirien els desplaçaments i, per tant, les despeses.

En principi, l'equip comptarà amb Claudia Caymel i Jana Riera pel pròxim curs, una garantia de competitivitat, independentment de la categoria, per seguir engrandint el projecte figuerenc.



El CER l'Escala es manté a Superdivisió

El conjunt escalenc va poder celebrar la permanència a la màxima categoria estatal d'acord amb la resolució ferma de la Federació Espanyola de Tennis Taula. Tot i no efectuar-se cap descens a Superdivisió, el CER l'Escala es trobava fora de la zona perillosa, en la novena posició.

Els altempordanesos competiran en un dels dos grups formats per set equips on sumaran fins a quatre descensos per tornar als deu equips a la 2021/22.