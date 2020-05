El Govern facilita la contractació de socorristes per a platges i piscines

El Govern modificarà la normativa referent als socorristes per facilitar la seva contractació en platges i piscines aquest estiu davant la "dificultat de trobar professionals" amb titulació al no poder comptar amb els 1.400 que no podran acabar els seus cursos de formació a causa del coronavirus, que també dificultarà l'arribada de professionals d'altres països.

Ho ha explicat aquest dijous el secretari general d'Esport i Activitat Física, Gerard Figueras, en la tercera reunió per videoconferència de la Mesa Sectorial de l'Activitat Física i l'Esport de Catalunya, on ha assegurat davant uns 80 representants de l'àmbit que el Govern promou modificacions legislatives per reforçar l'activitat esportiva, ha informat en un comunicat.

El Govern facilitarà aquesta contractació de socorristes modificant la Llei 3/2008 de l'exercici de les professions d'esport, canvi amb el qual 9.270 estaran en disposició de treballar en platges i piscines catalanes, seguint protocols específics d'aforament, higiene i seguretat.

A més, el Govern modificarà el decret llei del 27 de març que va suspendre les assemblees generals d'entitats esportives, amb l'objectiu que clubs i federacions puguin celebrar-les de forma telemàtica, i que les decisions preses per juntes directives sense haver passat per aquestes assemblees puguin tenir "força jurídica".

També impulsarà una modificació legislativa per permetre "la fusió o absorció d'entitats petites, les que més sofreixen la crisi" i, sobre els casals i camps esportius, el director del Consell Català de l'Esport, Toni Reig, ha afirmat que volen que se celebrin seguint protocols amb mesures d'higiene i seguretat.

Han participat en la trobada la Unió de Federacions Esportives de Catalunya, Unió de Consells Esportius de Catalunya, Col·legi de Llicenciats en Educació Física i Ciències de l'Activitat Física i l'Esport, Plataforma ProSeleccions Esportives Catalanes, universitats, organismes esportius, federacions i clubs, com el FC Barcelona, el RCD Espanyol i el Racc, entre altres entitats esportives.