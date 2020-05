Fran Vázquez, amb passat a Girona, anuncia la seva retirada als 37 anys

El pivot gallec Fran Vázquez va anunciar ahir la seva retirada del bàsquet professional als 37 anys i després de dues dècades jugant per a un total de set clubs de la Lliga Endesa. L'últim d'ells, el Casademont Saragossa, però també amb passat a Girona i havent vestit la samarreta de la selecció espanyola un total de 41 vegades.

«Crec que és el moment de dir adeu. El temps passa i tot té un final. És el moment de tancar la porta de l'últim vestidor on estaré, a Saragossa, on vaig aconseguir el meu primer títol, la Copa del 2005. Deixo el bàsquet content, satisfet, orgullós i sense pena. Ara toca afrontar nous reptes. Ni en els meus millors somnis m'hauria imaginat una carrera així», va explicar Vázquez en una roda de premsa per Youtube.

Amb el registre històric d'haver posat més taps que ningú (738) a la Lliga Endesa, va ser escollit el 2005 en l'onzè lloc al draft de l'NBA pels Magic d'Orlando. Mai acabaria jugant als Estats Units i sí a Espanya. Ha militat al Barça, Bilbao, Gran Canaria, Tenerife, Unicaja, Saragossa i també l'Akasvayu Girona. Aquí, i sota les ordres d'Edu Torres, va viure-hi un curs (05/06). Presentat com un fitxatge estrella per la seva recent tria al campionat nord-americà, el pas dels mesos el va anar apagant fins marxar per la porta del darrere. Fins i tot, va arribar a ser xiulat per Fontajau cada cop que hi va tornar. «En el moment de prendre una decisió tan personal (anar a l'NBA) va passar quelcom a la meva família que em va fer renunciar. Podia haver-ho provat, però no ho vaig fer. He comès molts errors, però estic content i no em penedeixo de res», deia, en unes declaracions en les quals no va parlar de Girona.