Una pedra més al camí de l'Uni

Poden o no acompanyar els resultats, però l'èxit i els ingredients positius d'una temporada van més enllà de tot això. La que ha viscut l'Spar Citylift Girona és d'aquelles que poden ensorrar als més vulnerables. No perquè l'equip no hagi pas competit; a mitjan març, quan la competició va parar en sec per culpa del coronavirus, encara hi havia opcions ben reals de guanyar tant la Lliga Femenina com l'Eurocup. Quelcom que hauria signat tothom l'estiu passat. El problema ha sigut el trajecte i tot el que ha acompanyat el club durant els últims mesos. Ja no pas pel ball al vestidor i l'anada i vinguda de jugadores; moviments que poden passar a totes les plantilles. Ni tampoc per l'ensopegada a la final de la Copa de la Reina, una competició que encara es resisteix a entrar a les vitrines. Les inundacions que va patir Fontajau va ser el primer cop. Un dur revés que ningú tenia previst. L'aturada de l'activitat per culpa d'un virus que ha sacsejat tot el planeta, una altra mala passada. I ara, quan el futur a curt i mig termini és encara ben incert, una nova pedra a la sabata. Aquesta, prevista. Però igualment dolorosa i que pot afectar el devenir de l'entitat. Citylift Ascensors, un dels dos patrocinadors principals, abandonarà el vaixell el proper 30 de juny. Estava acordat de feia temps, però igualment això suposa una pèrdua important de capital i, a la vegada, el canvi de nomenclatura del club.

L'empresa, fundada per l'encara president de l'Uni, Cayetano Pérez, ha viscut sis temporades a Fontajau i ha vist de ben a prop la consecució de fins a vuit títols: la Lliga Femenina un parell de cops, a banda de dues Supercopes d'Espanya i quatre Lligues Catalanes. Pérez va abandonar Citylift fa un temps, quan hi va entrar una nova propietat. «Llavors es va signar que l'acord quedava renovat per dues temporades, fins el 2020. Però ara no creuen en el projecte i estar amb nosaltres no entra dins la seva estratègia empresarial. Ho sabíem de fa temps, però això no treu que no sigui una altra pedra més al camí», explica. No tot és pas de color negre. Spar, l'altre patrocinador principal, es manté i farà una aportació major per «assumir part del pressupost» que cobria llavors Citylift. Això no evita que l'Uni s'estigui movent des de fa temps per buscar diners que vinguin d'altra part. Ara, però, la cosa s'ha complicat degut al context general. «Sempre estem oberts a nou patrocinadors i sempre poso el meu exemple. Vaig decidir entrar en aquest projecte, ajudant a clubs com aquest donant-los super econòmic per créixer ells i també a la meva marca». Citylift també va donar suport al Girona de futbol, a l'hoquei patins o el Llagostera, entre d'altres. L'entitat entén la realitat actual, però continua buscant empreses, sobretot de la ciutat i la demarcació, que estiguin disposades a aportar el seu gra de sorra.



Menys diners, màxima ambició

«Com és lògic, baixarà el pressupost», assenyala un Cayetano Pérez que es justifica: «Hi haurà més empreses que tampoc podran estar amb nosaltres». Ni de bon tros considera que ha arribat el moment de baixar el llistó de l'ambició. «Això no vol dir que no fem un equip que lluiti per tots els títols». La planificació esportiva ja està en marxa des de fa setmanes perquè «el mercat s'està movent i no ens podem adormir». Una de les consignes és reduir les fitxes de la plantilla. «Serà un equip més curt, amb unes vuit o nou fitxes que complementarem amb les noies del segon equip, que tindran una oportunitat».