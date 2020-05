El Futbol Sala Vilafant vol apostar per l'esport femení

El Futbol Sala Vilafant s'ha posat mans a l'obra per crear un nou equip femení per a la temporada 2020/21. De moment, un grapat de jugadores ja estarien interessades a formar part del projecte formatiu a Vilafant i el club continua amb la crida per a convidar a totes les interessades a demanar informació per incorporar-se.

«Hi estem treballant i busquem jugadores. Voldríem començar amb equips mixtos fins a Infantil i arrancar-ho. Si surt un grup complet de noies, el farem», va explicar el president de l'entitat, Alain Jacobs, sobre la nova aposta per l'esport femení del club, afegint que: «Ja tenim noies interessades i seguim buscant-ne per poder fer-ho realitat».