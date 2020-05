Xavi Marina torna a gaudir del contacte amb la natura

Dissabte passat, la mateixa postal es repetia arreu. Una gentada aprofitava els primers raigs de sol per sórtir a córrer, passejar o anar amb bicicleta. Era el primer dia que es permetia, dins d'un determinat horari, sortir a fer esport. L'inici d'una desescalada que ha d'allargar-se les properes setmanes era celebrat pels amants de l'esport. No pas els professionals, que viuen una altra realitat, sobretot els que practiquen aquelles modalitats més mediàtiques. Sinó els esportistes amateurs; aquella gent que s'havia passat dies i més dies sense poder fer allò que els apassiona. Un dels milers i milers que no va perdre el temps és el blanenc Xavi Marina. Pastisser de professió però ultrafondista des de fa anys i darrerament amant també del pàdel surf, s'havia exercitat al jardí de casa durant el confinament més sever. Una «sort», com ell mateix reconeix. Però «alliberar-se» tot corrent al costat de la Costa Brava o saltant a l'aigua, això encara no ho havia pogut fer fins ara.

Lluny ja li queda la cursa que va completar a Sao Tomé a principis d'any, quan va completar 200 quilòmetres en sis dies. Com també lluny li queda el calendari que ve. Amb tot aturat, és una incògnita predir la seva propera aventura. Havia de córrer a Mauritània al març, però la competició sembla que es celebrarà a l'octubre. Mentrestant, aprofita per adaptar-se als horaris establerts pel Govern per córrer o fer pàdel surf. «Sempre li he donat molt de valor al contacte amb la natura. He gaudit de nou corrents i també al mar, que ho trobo encara més especial», explica, al mateix temps que admet que a molta gent li pot haver passat factura el temps d'inactivitat. «Hi ha persones que s'havien aficionat a córrer i han vist com se'ls trencava la seva il·lusió. La salut és el primer, però no és el mateix fer exercicis a casa que sortir a fora». Ara es limita a «fer el que ens diuen» i a respectar els horaris». Preveu un «estiu molt potent» de preparació tot esperant que a la tardor pugui competir de nou. «M'hauré d'adaptar com pugui». De moment, ja respira de nou aire pur. I també, pateix una mica d'agulletes.