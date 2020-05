Un test PCR i un d'anticossos per iniciar el protocol del retorn als entrenaments

«L'esperit que guia aquest protocol és el de garantir la seguretat dels jugadors, cos tècnic i treballadors, així com també la dels seus familiars, en el retorn als entrenaments». Aquesta és una de les primeres frases que es poden llegir al document definitiu que LaLliga ha entregat a tots els clubs de Primera i Segona A, així com als seus jugadors amb l'objectiu d'afrontar les properes setmanes i l'objectiu de reprendre, més aviat que no pas tard, una competició que quedava ajornada a mitjan març per culpa de la Covid-19. La cadena SER n'avançava ahir tot el seu contingut, ple d'informació i consells dirigits cap a les entitats i també jugadors de les dues màximes categories del futbol estatal. S'esperen quatre fases perquè aquest esport recuperi una aparent normalitat, però aquest protocol es centra només en les dues primeres. Una, la que serveix com a preparació per tornar als entrenaments. I l'altra, per les sessions en solitari. Més endavant està previst poder-se exercitar per grups i finalment, fer-ho de manera col·lectiva abans d'afrontar la competició.

En aquesta primera fase, als jugadors se'ls realitzaran tests PCR i també d'anticossos i se'ls permetrà viure al seu domicili particular. No serà fins a la segona fase, la dels entrenaments en solitari, que els tests només seran d'anticossos però es duran a terme de forma periòdica. Serà el club l'encarregat d'informar el dia i també l'hora. Entre d'altres instruccions, s'explica que hi haurà mascaretes i guants pels jugadors perquè s'utilitzin en els desplaçaments per les instal·lacions del club -que s'hauran desinfectat amb anterioritat, com passa aquests dies amb La Vinya- o també als hotels de concentració. Si a Girona tot va com està previst, el divendres es podrien reprendre els entrenaments i per tant, s'iniciaria la segona fase d'aquest protocol. Seran sessions individuals i cada futbolista rebrà, el dia abans, les indicacions pertinents perquè les dugui a terme l'endemà. Sempre viuran al seu domicili amb les persones habituals, no pas d'altres. Utilitzaran el mateix cotxe per desplaçar-se i s'han de dur les botes de casa, amb la roba d'entrenament ja posada.

Als entrenaments grupals, primer de sis persones com a màxim, s'haurà de respectar la distància de seguretat, que és de quatre metres, i abandonar les instal·lacions un cop s'acabi l'entrenament. La mascareta i els guants seran obligatoris fora del terreny de joc en tot moment per prevenir així la seguretat de tothom.