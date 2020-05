tebas (lalliga) «La idea és tornar a jugar al juny i acabar a l'estiu»

? El Girona n'és un exemple, però tots els equips tant de Primera com Segona A es preparen per reprendre l'activitat. Al llarg d'aquesta setmana es desinfecten estadis i també instal·lacions esportives, mentre que les plantilles se sotmetran als pertinents tests de la covid-19. Tot seguint els protocols de LaLliga, el president de la qual, Javier Tebas, es felicitava pel rumb dels esdeveniments. «El retorn del futbol és el senyal que la societat està progressant cap a la nova normalitat. També permetrà recuperar un element de la vida que les persones a Espanya i a tot el món coneixen i estimen», deia en un comunicat emès pel mateix organisme. Segons Tebas, l'objectiu és que la Lliga «torni aquest mes de juny i s'acabi la competició durant l'estiu. La salut és primordial i per això tenim un protocol». Recordava igualment que la tornada a la feina dels futbolistes «suposa la reactivació d'un sector econòmic molt rellevant que aporta l'1,37 per cent del PIB i que genera 185.000 llocs de treball en un moment en què la situació econòmica és ja la principal preocupació».