La Premier estudia escurçar els partits perquè es pugui reprendre la lliga

El director executiu de l'Associació de Futbolistes Professionals Anglesos (PFA), Gordon Taylor, va assegurar ahir que la Premier League està estudiant l'opció de reduir la duració dels partits per permetre que la temporada es reprengui tot i la pandèmia de coronavirus. Taylor va explicar que aquesta és una de les moltes opcions que hi ha al damunt de la taula. «No sabem el futur, però sí sabem quines propostes s'han presentat. Com l'opció de fer més substitucions o que els partits no arribin als 45 minuts per meitat. L'ideal és mantenir la integritat de la competició», va valorar.