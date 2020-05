Mor Josep Serra, president durant més de dues dècades de La Jonquera

La Jonquera i també l'Alt Empordà ploren des d'ahir la pèrdua de Josep Serra i Vila, qui moria als 76 anys. Se'l recordarà, entre un munt de facetes, com el president del club de futbol de la localitat durant més de dues dècades. Però també, com a regidor (i també primer tinent d'alcalde) de l'Ajuntament al llarg de cinc mandats consecutius. Serra, propietari d'una empresa duanera i també soci cofundador d'El Trull d'Or d'Agullana, se'n va deixar una profunda empremta. Estimat per molts a la localitat i a la comarca, sempre s'ha mostrat vinculat al cent per cent amb la vida social de la seva terra. Tant és així, que el consistori jonquerenc i també el Casal de l'Avi han decidit fer-li un homenatge un cop s'aixequi l'estat d'alarma. «És una pena que ens hagi deixat tan jove. Era molt bon amic i també molt bona persona», el recorda l'exalcalde Jordi Cabezas, en declaracions que recull l' Empordà.

Immers a la vida política, va fer del futbol una de les seves principals passions. Va arribar a la presidència de la Unió Esportiva La Jonquera el 1992 i va mantenir el càrrec més d'una vintena d'anys, deixant-lo el 2014. Temps amb vivències per a tots els gustos i colors, no exempt d'èxits i també ascensos de categoria. Al moment de fer un pas al costat no es va desvincular al cent per cent, sinó que va anar de la mà del club de la seva vida sempre que va poder. El recorda amb molta estima Àxel Vizuete. L'ara entrenador del Girona B va dirigir La Jonquera durant dues temporades i Serra, tot i que ja no era president, continuava sent una persona important i de pes a l'entitat. «Vam tenir molt de tracte. Era una persona molt vinculada al club i sempre ens acompanyava arreu. No fallava mai. És un referent al poble. Tenia un sentiment molt fort que l'unia a La Jonquera. Em va fer sentir com a casa en tot moment, amb un comportament excel·lent. És una gran pèrdua», explica.