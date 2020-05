L'Espanyol defensarà «al mil per mil» l'objectiu de seguir a Primera

El director de futbol professional de l'Espanyol, Rufete, va assegurar ahir que l'entitat no contempla cap altre escenari que no sigui el de quedar-se a la màxima categoria. «L'únic pla que tenim és el de continuar a Primera i el defensarem al mil per mil. No hem de precipitar esdeveniments, ni tampoc decidir què passarà si no es juga. Però ens devem a la nostra afició i a la història de l'Espanyol. No contemplem res més que estar a Primera i per això hem preparat aquests dies de retorn», va dir ahir. Els jugadors del primer equip passaran els tests del coronavirus durant el dia de demà.