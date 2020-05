Sánchez: «El futbol es veurà abans per televisió que no pas als estadis»

El president de Govern, Pedro Sánchez, durant la seva conferència de premsa d'ahir a la Moncloa, va assenyalar, sobre la possible tornada del futbol que «evidentment» es veurà «abans per televisió que als estadis». «(Hi haurà futbol aviat?) Jo sóc més de bàsquet que de futbol, però evidentment esperem que sigui aviat. Seran les Lligues i les Federacions les que ho decideixin. Nosaltres hem ja començat a permetre aquests entrenaments individuals dels esports d'equip, i esperem que sigui com més aviat millor «, va comentar el president, a una pregunta. Sánchez va afegir: «Evidentment el veurem abans per televisió que en els estadis, em temo».

Mentrestant, el Consell Superior d'Esports (CSD) va fer públic el 'Protocol bàsic d'actuació per a la tornada als entrenaments i el reinici de les competicions federades i professionals', una sèrie de pautes que pretenen propiciar «un retorn segur, gradual i equilibrat» a la competició.

El protocol, que és «d'obligat compliment» per a tots els esportistes federats, professionals i d'alt nivell i per federacions i entitats esportives, ha estat coordinat pel Grup de Tasques d'Impuls a l'Esport (GTID) del CSD i compta «amb el vistiplau del Ministeri de Sanitat». Així, busca afavorir «un retorn segur, gradual i equilibrat als entrenaments i a la competició de l'esport, oferint el més alt nivell possible de supervisió, i sense deixar a cap esportista enrere». «És una proposta focalitzada en la seguretat dels esportistes i en la legítima expectativa del retorn a la normalitat de tot el sector esportiu, clau des del punt de vista social i econòmic per a la gradual entrada del nostre país en la nova normalitat que emergirà d'aquesta greu crisi sanitària», assenyala.

A més a més, el CSD espera que aquesta redacció de «bones pràctiques» pugui servir per a «estar millor preparats per a futures crisis sanitàries». Per això, «recomana» que el Govern inclogui com a part d'aquest protocol «un estudi científic i mèdic» dissenyat pels ministeris de Sanitat i de Ciència, coordinat amb l'Organització Mundial de la Salut (OMS) i executat sota la direcció del CSD.