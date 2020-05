L'AFE qüestiona el protocol del CSD

El protocol de retorn als entrenaments i les competicions professionals del Consell Superior d'Esports (CSD) no convenç els futbolistes. Així ho va fer saber l'Associació de Futbolistes Espanyols (AFE), després d'emetre un comunicat per qüestionar si «el Ministeri de Sanitat ha donat el vistiplau» al document perquè ara per ara és l'autoritat «que ha d'ocupar-se en exclusiva d'aquest tipus d'assumptes».

L'AFE va mostrar-se molt contundent amb el protocol, deixant clar el curt termini que els va deixar el CSD per fer observacions. I és que només es va disposar d'una hora i 15 minuts. Tot i així, el sindicat va detallar la seva postura a través de cinc punts. El primer de tots tracta els «principis bàsics» davant possibles contagis i assenyala que en cap cas les mesures que es puguin prendre si hi ha algun positiu per coronavirus puguin quedar «supeditades a la decisió de la LaLliga, ni de la RFEF i, ni tan sols, del CSD». En aquest sentit, considera que és Sanitat l'encarregat de gestionar-ho de la mateixa manera que ho ha de fer amb l'adquisició i realització de tests. És per això que sol·licita la «coordinació i supervisió» del compliment del protocol.

A més a més, el sindicat insta Treball perquè entén que «per ser un tema laboral, s'hauria d'obrir una línia directa d'interlocució» i que el seguiment del protocol s'hauria de fer a través de la Inspecció de Treball en tractar-se «d'una qüestió de salut laboral, a més de salut pública». Alhora, exigeix un «pla de riscos laborals» que indiqui la manera d'actuar «quan es produeixi un contagi».



Un protocol poc específic

Un altre aspecte que preocupa a l'AFE és la poca especificitat del document, ja que no entén «la fase d'entrenament mitjà» i tampoc que «s'habilitin espais fora de l'hospital o l'entorn familiar, i es passi la quarantena a espais apartats». En tot cas, és «una mesura anticonstitucional» com la consideració respecte a les concentracions perquè «es parla mínim de tres a quatre setmanes».

«No especifica ni aclareix res sobre si hi ha un positiu, si es posarà en quarantena l'equip sencer o s'aïllarà el jugador/a», manifesta el sindicat. Respecte a la represa de la competició, insisteix que «no hi pot haver menys de 72 hores de descans entre partits» i que caldrà «controlar el tema climatològic» perquè en un partit amb temperatures d'entre 28 i 32 graus hi ha d'haver pauses de refresc. Quan se superin els 32 graus, exigeixen que el duel no es disputi.