Gairebé vint generacions marcades pel MIC animen a seguir amb el projecte

La feina d'un any sencer se n'ha anat en orris. I tot per culpa del coronavirus, que va obligar a suspendre la 20a edició del Mediterranean International Cup (MIC) –se n'han fet 19 a la demarcació– quan només quedava un mes per a la Setmana Santa. L'esforç i dedicació de l'organització per preparar el torneig de referència mundial van fer-se a miques i van posar en risc el futur. És per això que molts dels voluntaris i col·laboradors del MIC han volgut donar suport al director Juanjo Rovira i la resta de l'equip amb un vídeo titulat «Tornarem MICFootball».

«Va ser una càrrega emocional molt important de força i il·lusió en veure que tenim tanta gent al costat. No ho esperàvem. També hem rebut el suport i ajuda de totes les instiucions, ajuntaments i clubs de les comarques gironines», assegura Rovira. Després d'un cop tan dur, va ser difícil aixecar-se i, més encara, des de casa confinats. L'encarregat de preparar el vídeo, David Poy, explica que, en veure'l, el director va fer-se un tip de plorar: «Va estar un parell de dies en xoc tornant a mirar el vídeo i va donar les gràcies a cadascú dels que hi apareixen personalment». Poy fa molts anys que és voluntari del MIC i va tenir la iniciativa perquè se «sentia en deute amb tot l'organigrama i volia tornar d'alguna forma tot el que han fet per nosaltres». «Sempre ens han cuidat molt i quan hem necessitat qualsevol favor de seguida han estat allà», afegeix.

Tenir els ànims de tanta gent reconforta per mantenir la il·lusió i seguir forjant un projecte de gairebé dues dècades. Quan va arribar la covid-19, Rovira comenta que «ho teníem tot preparat per realitzar el MIC en les dates que tocaven i quan va venir l'ordre de la Secretaria General de l'Esport de la Generalitat vam valorar la possibilitat de fer-ho uns mesos després, però era inviable i vam decidir ajornar-lo fins a la Setmana Santa del 2021». Considerant que hi participen nanos dels cinc continents, que enguany hi havia més de 400 equips i que tots depenen de les autoritats sanitàries de cada país, era la millor decisió que es podia prendre. Ara bé, no ha estat fàcil perquè «hi ha tota una sèrie de despeses molt i molt importants».

Pensant en la pitjor situació, l'organització del MIC va arribar a plantejar «un concurs de creditors». «La gestió, l'estructura d'empresa i també el material produït per al MIC 2020 són diners no recuperables», diu. L'empresa del torneig s'ha vist obligada a fer un ERTO alhora que ha de teletreballar sota mínims: «Estem arribant a acords amb els equips perquè nosaltres voldríem retornar tot l'import, però és impossible perquè si no haurem de tancar». És per això que s'intenta «parlar amb institucions i espònsors per veure si ens poden ajudar, tot i que no s'hagi fet l'esdeveniment, amb la intenció de retornar als clubs el màxim que puguem, ja que també hem hagut de fer una línia de finançament molt important».

Rovira matisa que «no volem que totes les despeses les suportin els clubs i entenem que n'hem de suportar una part, però suportarem tot el que puguem perquè l'empresa i el projecte continuïn sent viables de cara al futur». En aquest sentit el MIC dona dues opcions: «La devolució descomptant un tant per cent de despeses de gestió i d'altres no recuperables o guardar els diners per a la pròxima edició».

Sigui com sigui, tothom posa el seu granet de sorra perquè el MIC segueixi donant l'oportunitat a les joves promeses de les futures generacions i celebri 20 anys el 2021 i per molts més. «Cada any comencem des de zero, dedicant esforços i sacrifici per tirar endavant un esdeveniment que aporta uns 12 milions d'euros d'impacte».