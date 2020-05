La resolució de la FCBQ pot donar l'ascens al Vilafant

Les federacions catalanes continuen articulant el final precipitat de les competicions de la temporada 2019-20. Fa pocs dies, la FCBQ va comunicar la finalització definitiva de les lligues, primerament, els Campionats de Catalunya, des de Sots-21 fins a Pre-mini excepte els Preferents i els Campionats Territorials, excepte els Sèniors i Sots-25 on es jugava per l'ascens. La setmana passada, les excepcions també es van acabar de donar per finalitzades.

Des de la federació ja s'està treballant per confeccionar el final de les lligues, acceptant com a realitat que no es podria reprendre la fase regular abans del pròxim 17 de maig. La resolució contemplaria una temporada finalitzada sense descensos, però si amb ascensos de categoria que podrien ser els dos primers classificats de cada grup, tal com indiquen les bases de la competició.



Possible ascens del Vilafant

Seguint les directrius del principi de resolució que contempla actualment la FCBQ, el Sènior Masculí del Vilafant podria celebrar l'ascens de categoria en ple confinament. I és que els taronges són líders a Tercera i, per tant, accedirien sense problema a l'ascens que planteja la Federació Catalana, aconseguint l'objectiu marcat per aquest curs: promocionar a Segona.

Tanmateix, des del club es mantenen cauts i a l'espera de resolucions en ferm, que podria arribar en les pròximes setmanes, per tal de certificar l'ascens de l'equip.



Incògnita sobre el futur

Més enllà de la resolució del curs actual, les federacions intenten treballar de cara a la temporada vinent. Encara mantenint les previsions per al mes de setembre, en el cas del bàsquet, es plantegen lligues amb més equips pels ajustaments d'aquest curs. Però el problema principal es basa en l'escenari públic d'aquí a uns mesos, les mesures preventives i l'ús de les instal·lacions esportives i el seu aforament.