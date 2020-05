«Tenim equip i motivació per encarar les 11 finals amb totes les opcions»

Malgrat que la pandèmia de COVID-19 continua vigent, a mesura que avancen els dies es comença a albirar una mica de llum. Avui comença la desescalada decretada per l'¡estat que permet tothom fer esport i que a partir de la setmana que ve també farà que els esportistes professionals puguin començar a entrenar-se de manera individual a les instal·lacions del club. Tot plegat, afegit als missatges i voluntat de LaLliga fa que sigui més a prop la represa de la competició. Això sí a porta tancada. Sigui com sigui, els jugadors del Girona són conscients que, a diferència de França o els Països Baixos aquí s'acabarà la temporada i volen fer-ho de la millor manera. A més a més, en tenen moltes ganes. Així ho va deixar clar ahir Gerar Gumbau en una trobada amb aficionats a Instagram organitzada pel club. «L'aturada ens ha anat bé per veure que queden 11 finals. Tenim equip i motivació per, si es torna a jugar, fer-ho amb totes les opcions per aconseguir l'objectiu»,deia el migcampista.

En aquest sentit, Gumbau admetia que l'equip va fer tard el canvi de xip de Primera a Segona A. «Sempre és difícil refer-se d'una patacada com el descens de l'any passat. Vam fer el canvi de xip tard i fins llavors no vam poder fer el nosstre joc i aconseguir que cadascú donés el millor de si», deia. Això sí, per a Gumbau, l'aturada va arribar quan l'equip «estava en un bon moment de partits sense perdre i era molt més consistent».

Gumbau va explicar durant la xerrada que aquests últims dies de confinament se li estan fent «més feixucs». «Ho porto prou bé. Segueixo una rutina fixa, d'exercici i bona alimentació i també amb la meva xicota ens distraiem molt», revela.

El de Campllong va detallar que la plantilla fa un parell de sessions grupals a la setmana per estar en contacte i no perdre la relació. «Així es manté el feeling. Fem una sessió d'spinning i una altre de hit o core per mantenir-nos en forma i veure'ns les cares, perquè si no, ens oblidarem de qui som. La veritat és que ens foten molta canya», diu. A més a més, veure's amb els companys fa que Gumbau tingui clar que «l'equip està súper compromès, es cuida al màxim i té moltes ganes de tornar a fer els que ens agrada més que és jugar».

Al marge de l'actualitat al primer equip, Gumbau també va repassar la seva trajectòria i va confessar que en etapa cadet va estar a punt de plegar. «Era baixet i prim i jugava molt poc. Vaig estar a punt de plegar. Gràcies al meu pare que va insistir que jugués, no ho vaig fer. Al final vaig ser perseverant i poder arribar», descriu. En aquest sentit, també recorda que en l'etapa de formació, un cop va arribar del Cassà al Girona, «hi havia la pressió afegida de fer-ho sempre bé perquè si no, a final de curs, potser no comptaven amb tu».

Gumbau va tenir temps d'explicar un parell d'anècdotes de quan va estar al primer equip del Barça. «El dia del meu debut va ser un dia al vespre a Elx. Vam arribar al migdia i vaig passar una de les pitjors tardes de la meva vida. Estava nerviosíssim, tot sol a l'habitació». El gironí també va revelar que un dia va fer tard a un entrenament amb el primer equip «perquè el despertador no em va sonar» i quan va arribar la sessió ja estava. «Recordo Neymar, Alves i tot el vestidor aplaudint-me