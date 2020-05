Mor als 55 anys l'exporter del Girona, Figueres i Banyoles Josep Maria Soldevila

El Girona va perdre ahir una figura important de la seva història, l'exporter Josep Maria Soldevila. Amb només 55 anys, el futbolista nascut a Sant Miquel de Campmajor no va poder superar un càncer contra el qual feia més d'un any que lluitava. Soldevila va jugar quatre cursos al Girona, on va arribar el 1989 procedent del Figueres (amb qui havia jugat 8 partits a Segona Divisió A i s'hi va estar del 86 al 89). El 1993 Soldevila va deixar el Girona per tornar al Banyoles, on havia destacat al primer equip (85-86); més tard, es va retirar a l'equip del seu poble, el Sant Miquel, amb 32 anys. Un cop retirat, Soldevila va col·laborar durant uns quants anys al planter del Banyoles, club del qual era encara directiu.

La vida ja les té aquestes coses. Ahir 30 de maig era l'aniversari de l'actual jugador del primer equip Juanpe Ramírez, que feia 29 anys. També ahir, un autèntic mite del conjunt blanc-i-vermell com Xavi Agustí arribava als 80 en plena forma. La data del 30 de maig, però, ha quedat entelada per la mort d'un jugador molt estimat tant pels seus companys com per l'afició. Soldevila, bon jan, treballador incansable i que mai tenia un no per a ningú, no va poder contra un càncer al qual feia un any i mig queplantava cara. Els seus clubs, Banyoles, Figueres i Girona van mostrar el condol per la seva mort a través de missatges a les xarxes socials.

A la memòria dels seguidors del Girona, Soldevila és recordat per un gol de camp a camp que va fer al Madrigal contra el Vila-real (2-4) a la lligueta d'ascens a Segona A 1991-92. Soldevila, amb un xut des de la frontal de la seva àrea, va sorprendre el porter groguet José Antonio Navarro sense que la pilota botés a terra. «El vent va fer caure la pilota amb molta mala bava», recordava sempre traient-se mèrits. El porter del Vila-real, que més tard va jugar al Palamós (94-95), també va morir ara fa 13 anys. Sens dubte, va ser un gol memorable que ahir va fer-se viral a les xarxes socials gràcies a un reportatge al YouTube amb la veu de Michael Robinson. Aquell dia també va jugar el partit Raúl Ruiz, ara comentarista televisiu. L'exfutbolista del Girona va recordar Soldevila amb un missatge a les xarxes socials. «La vida és increïble. Ha mort el meu company al Girona, Josep Soldevila, que va marcar un gol de camp a camp contra el Vila-real, i qui ho va explicar? Micheal Robinson».

Conegut pels companys i amics com a Solde, el porter també es va guanyar el nom de Bolli. Per què? Doncs perquè va ser el protagonista d'una campanya publicitària de Bollycao. En una entrevista a Diari de Girona, recollida al llibre Testimonis en blanc-i-vermell, Soldevila confessava per què va fer l'anunci. «Havien pensat en Zubizarreta però no arribaven al pressupost. El president del Banyoles coneixia l'empresa de publicitat que feia l'anunci i ho va lligar tot», revelava.

Soldevila va defensar la samarreta del Girona un total de 133 partits i va ser titular indiscutible d'ençà de la seva arribada i mentre Xavi Agustí va ser entrenador blanc-i-vermell.