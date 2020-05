El Govern dona via lliure als clubs per començar els entrenaments i fer tests als futbolistes

Els plans de LaLliga de reprendre els campionats de Primera i Segona A continuen endavant. Ahir, es va avançar una mica més cap a la tornada de la competició després que el Consell Superior d'Esports (CSD) anunciés que el Ministeri de Sanitat ha donat el vistiplau perquè els jugadors es puguin sotmetre a tests de detecció de coronavirus. A partir de dilluns ja es podrien començar a fer les proves tot i que no començaran fins dimarts en el millor dels casos. Això sí, no seran tests massius i, en principi, només s'aplicaran als jugadors i membres del cos tècnic que hagin patit símptomes o hagin conviscut amb persones que hagin emmalaltit de COVID-19 o personal sanitari.

Així es va acordar ahir al migdia en una reunió telemàtica del Grup de Tasques d'Impuls a l'Esport que formen, entre altres, representants de LaLliga, la Federació Espanyola de Futbol i l'AFE. En aquest sentit, des de l'Associació de Futbolistes Espanyols es va destacar que la realització dels tests vindrà avalada per Sanitat, com sempre havien demanat, i va exposar la necessitat de «tenir un full de ruta i un protocol que possibiliti i garanteixi la salut en la tornada als entrenaments i la competició». El sindicat encara no veu clar què passaria si hi ha un contagiat quan comencin els entrenaments col·lectius, que és una preocupació manifestada des de fa temps pel col·lectiu de futbolistes espanyols.