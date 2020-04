al límit Un any abans ja s'havia assolit la salvació al «play-off» contra l'Osca

? L'exjugador del Valvi Jordi Pardo destaca el mèrit que va tenir el conjunt gironí durant 20 anys consecutius a l'ACB. Sortir victòriós d'un play-off de descens era quelcom «gloriós» per a un Valvi que aquell 1995 va jugar amb foc per segon any seguit. I és que només una temporada abans (1993-94), el conjunt gironí ja es va veure obligat a disputar l'eliminatòria per evitar el descens. En aquest cas el rival va ser l'Argal Peñas Osca i els gironins, dirigits per Iñaki Iriarte, van aconseguir imposar-se en quatre partits (1-3) amb una altra festassa a Fontajau (70-64). Els aragonesos finalment van poder mantenir la categoria gràcies a la desparició de l'OAR Ferrol.