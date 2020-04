Primera La seva anàlisi de l'ascens fallit del Girona 2014-15

? El Michael Robinson no va tenir mai l'oportunita d'enfrontar-se en partit oficial al Girona ni tampoc al Figueres o al Palamós, que a la seva època eren a l'elit. Com a periodista, per contra, el britànic sí que va poder comentar partits del Girona sobretot en les dues temporades del club de Montilivi a Primera Divisió. També va voler dir-hi la seva arran del no-ascens del curs 2014-15 en què els gironins es van quedar a un pam de la glòria. En el seu canal de Yotube, Robinson va analitzar el drama del Girona. «M'intento posar a la pell dels jugadors. Ho tenien a la mà i se'ls ha escapat dos cops», deia en referència als partits contra Lugo i Saragossa.