El Govern autoritza els entrenaments individuals a partir de dilluns

Cada cop sembla més clar que, si no hi ha un rebrot de casos, de mica en mica l'esport anirà tornant a la normalitat. Serà una normalitat diferent, lògicament, sobretot els primers dies. En aquest sentit, ahir va quedar clar que els jugadors del Girona, i la resta d'equips de Primera i Segona A, podran tornar als entrenaments «de manera individual» a partir de dilluns dins del pla de desescalada del Govern per la crisi sanitària de la COVID-19, segons va anunciat el president de l'executiu , Pedro Sánchez, després del Consell de Ministres. Aquesta primera fase s'equipara al que ja passa actualment a d'altres països, per exemple, Alemanya. A partir de la setmana següent, els equips professionals ja podran entrenar en grups reduïts. És a dir, es podran agrupar diversos futbolistes per exercitar-se conjuntament però mai la plantilla al complet. El posible retorn a la competició es contempla cap al mes de juny, tot i que encara no hi ha cap data definitiva i dependrà de molts factore, com ara l'evolució de la plandèmia i la viabilitat física dels jugadors després de la pretemporada realitzada.

En aquesta línia, dins de la desescalada «gradual», «asimètrica» i «coordinada» anunciada pel Govern, els Centres d'Alt Rendiment (CAR) de Madrid, Barcelona i Sierra Nevada reobriran les seves portes a la «fase» 1, a partir de l'11 de maig, si l'evolució de la pandèmia ho permet. Aquesta reobertura es duria a terme «amb mesures d'higiene i protecció reforçades» i torns, segons el pla per a la nova normalitat en què l'executiu treballa des de fa quasi un mes amb l'assessorament d'experts i al costat de les administracions locals, provincials i autonòmiques.

Paral·lelament, el president de l'Associació de Futbolistes Espanyols (AFE), David Aganzo, deia també ahir que «no hi ha pressa per tornar a la competició» i que «la salut ha de prevaldre per sobre de tot».