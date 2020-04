La Federació Catalana de Basquetbol va decidir ahir decretar el final de totes les competicions federades. Malgrat que en l'últim comunicat es mantenien obertes les categories sèniors i preferents, finalment la federació considera impossible reprendre les fases regulars de les competicions encara no suspeses. La Federació treballa ara en els nous models per a la temporada 2020-21 en el marc de l'excepcionalitat que hi haurà.