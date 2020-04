«En un Play-Off a vuit tindríem opcions a tot»

La pandèmia va frenar en sec una temporada brillant de la Unió Esportiva Olot a Segona B. Els garrotxins compten amb una delegació de fins a sis jugadors altempordanesos a la plantilla i el primer a renovar és Alan Baró (Darnius, 22/06/1985) després de jugar-ho tot aquesta temporada. El central vestirà la samarreta vermella el curs que ve, sense saber quan i com acabarà aquest.



La primera pregunta és obligada. Com està passant el confinament?

A casa amb la família. Intentem ocupar el temps amb els nens i ajudar-los amb el curs. Busquem entre tots la rutina diària per passar-ho bé.

Com és el vostre entrenament a distància?

El preparador físic ens va donar unes pautes des de l'inici per mantenir-nos en forma i que l'aturada ens afecti el mínim possible físicament.

Respecte a la lliga, la temporada va frenar en sec en un moment molt dolç per l'Olot. Sembla mentida.

Ens va arribar l'aturada en el moment que estàvem més bé. Portàvem un mes molt bo de competició, havíem retallat punts amb els equips de dalt i vam assolir matemàticament la permanència quan faltaven deu jornades. Va ser una frenada molt brusca, però és el que toca i s'ha d'acceptar.

S'entén que els agradaria acabar el calendari quan la situació ho permetés?

Evidentment. Des del club som partidaris d'allargar la temporada i acabar-la quan es pugui. Sembla que és molt complicat i estem tots d'acord que acceptarem al cent per cent el que es decideixi des de la Federació, l'AFE i els diferents organismes. Un Play-Off a vuit seria genial per donar valor a l'esforç que han fet els equips fins ara, sempre que es pugui garantir la seguretat sanitària de tothom.

Creu en aquesta ampliació a vuit equips? Ho veu factible?

Per un moment, sí. Vaig escoltar una entrevista del president de la FCF i deia que podria haver-hi un cert acord entre els presidents de les diferents federacions per presentar el Play-Off a vuit. De moment, no sabem res del cert i haurem d'esperar. Jo tinc esperances i em faria molta il·lusió jugar una promoció i, si no es pot acabar la temporada, per nosaltres seria un gran premi.

Amb aquest Play-Off a vuit, a partit únic, l'Olot estaria a només tres partits de Segona A.

Si és així, sí. Penso que tindríem opcions a tot. En el moment que es troba l'equip, a partit únic, podríem tenir l'oportunitat. És una categoria molt igualada. Per què no?

Creu que l'Olot té el projecte com per arribar a Segona A algun dia?

La manera de funcionar de l'Olot és exemplar i pot ser el mirall per a molts equips en la gestió i compromís amb la seva ciutat. El club va més enllà del futbol i està dissenyat per ajudar la ciutat. Hi ha molt bons jugadors a la província i fer un bon equip com el que tenim aquest any demostra que podem estar a dalt.

Un dels pilars d'aquest grup és el tècnic Raül Garrido. Com és treballar amb ell?

Crec que ha fet una molt bona feina a Olot. En el seu primer any va salvar l'equip i la temporada passada vam aconseguir consolidar la categoria amb certa tranquil·litat. Tant el club com ell han fet una evolució natural i aquest any han fet un pas endavant. Ell i el cos tècnic estan realitzant una forma de treballar que funciona i ens està donant molt bons resultats. Les dades de l'equip ho demostren.

Ha renovat automàticament amb l'Olot després de ser indiscutible i complir amb els vint-i-cinc partits jugats. Satisfet?

I tant. Haurem de veure com acaba aquesta temporada i comença la següent, però la meva intenció quan vaig arribar era fer-ho el millor possible per estar aquí. Estic molt content perquè no m'he perdut ni un partit aquest curs i hem arribat per la via ràpida als vint-i-cinc. Tinc ganes de poder seguir ajudant el club.

Amb l'arribada de Moha al mercat d'hivern, ja són sis els altempordanesos a la plantilla. Què té l'Olot?

És una oportunitat per jugar professionalment i estar a casa. Feia molts anys que érem fora amb la família i ens venia de gust tornar. Personalment, no hi ha millor club que l'Olot. Té un projecte maco, seriós i en el qual es pot confiar. Això fa que els jugadors de l'Empordà, Girona i la província vulguin venir aquí.

Fan pinya altempordanesa dins el vestuari?

L'ambient al vestuari és boníssim amb tots els jugadors. Evidentment, els de l'Alt Empordà passem més estona junts al cotxe, organitzant els viatges, dinem o sopem plegats a vegades.

Actualment, entrena el Prebenjamí de la UE La Jonquera. Què tal l'experiència?

És una estona que tinc per gaudir amb els nens. Potser faig el que no s'ha de fer perquè entreno l'equip del meu fill, però jo ho gaudeixo molt. Per mi és un plaer, preparem entrenaments perquè aprenguin el màxim possible i s'ho passin bé. És el segon any amb aquest grup i quan veus que surten coses que els hi ensenyes, la veritat és que t'omple molt.

S'ha plantejat alguna vegada encarar la seva carrera cap a les banquetes quan acabi com a jugador?

Intentaré allargar la carrera al màxim mentre el físic em respecti i tot vagi bé. No he descartat mai entrenar. M'agrada el futbol i veient com és amb els nens t'adones que és molt gratificant. No ho descarto.