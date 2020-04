Lliga acabada i sense campió

La possibilitat de poder acabar la temporada a la pista i resoldre el títol en un play-off exprés era mínima si no inexistent. L'Spar Citylift Girona tenia clar que el curs 2019-20 no es reprendria i que havia arribat a la seva fi. De fet, algunes jugadores ja s'havien acomiadat del club i havien abandonat Girona arran de l'estat d'alarma. Amb la salut per davant de tot, la Federació Espanyola de Bàsquet va fer oficial ahir la decisió que tothom esperava i, així, la Lliga Femenina Endesa es dóna per acabada. La FEB es va reunir ahir al migdia telematicàment amb representants dels catorze clubs i es va acordar declarar desert el títol de campió i també que no hi hagi descensos a Lliga Femenina 2. El fet que se suprimeixin els descensos no vol pas dir que no hi hagi ascensos, que sí que n'hi haurà. Aquest és l'altre punt destacat de l'acord d'ahir de la FEB i els clubs. I és que la lliga Femenina Endesa s'ampliarà la temporada vinent passarà de 14 a 16 equips perquè s'hi afegiran dos equips que ascendiran de Lliga Femenina 2. Quins i el format per decidir-ho, encara no se sap. A finals de setmana la FEB té intenció d'anunciar-ho.

Acabar la competició com fos era inviable. Primer de tot, perquè l'estat d'alarma activat per la pandèmia de la COVID-19 continua vigent i després per tota la logística que suposaria aplicara un protocol de seguretat per a la represa de la competició a porta tancada. Finalment, la FEB va decantar-se per la solució esperada i menys traumàtica i va optar per donar per acabada la competició sense campió ni descensos. Això deixa l'Uni sense la possibilitat de poder revalidar el títol de la temporadapassada. El conjunt que entrena Èric Surís ocupava la segona posició de la classificació amb una victòria menys que el Perfumerías Avenida en el moment de l'aturada de la competició i tot feia preveure un play-off amb una altra final pel títol d'allò més emocioantn entre gironines i castellanes.

El nou torcebraç entre Uni i Salamanca no es viurà enguany. El buit esportiu i emocional per a l'afició hi és però des dels clubs sempre s'ha tingut força clar que la suspensió definitiva de la lliga era l'escenari més viable. En aquest sentit, ahir el president de l'Uni, Cayetano Pérez, detallava que hi havia hagut «bona sintonia entre els clubs» alhora d'acordar la decisió.

Escapsada per dalt la competició i amb Bembibre, Cáceres i Zamora respirant resta oberta la carpeta dels ascensos. La FEB assegurava ahir que n'hi hauran dos i que això farà que s'ampliï la Lliga Femenina Endesa a 16 equips. Queda saber ara com es decidiran els dos equips que pujaran a la màxima categoria estatal. Les dues places se les haurien de jugar els quatre primers classificats dels dos grups de Lliga Femenina 2. Tot i això no és gens clar que es disputi aquesta fase final per ascendir. La possibilitat que siguin els dos primers de cada grup (Estudiantes i Sant Adrià) els que pugin tampoc està, ni de bon tros, descartada. La Federació comunicarà la decisió final respecte els ascensos a finals d'aquesta setmana amb la resolució definitiva de la competició.