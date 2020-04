Girona FC Els socis trien la Mosca com a nova mascota del club

El Girona ja té nova mascota. Encara no se sap quin dia podrà debutar, però quan el Girona torni a jugar un partit a Montilivi, estrenarà la Mosca com a mascota. La figura, estretament relacionada amb la ciutat i sant Narcís, ha estat la més votada per davant de les altres dues opcions, la Lleona, segona, i la Cocollona, tercera. En total, gairebé 2.000 socis han participat a la votació oberta pel club per triar mascota i en la qual la Mosca ha rebut el 55% dels vots. La Lleona n'ha obtingut el 33%, mentre que la Cocollona, el 12%.

D'aquesta manera, doncs, l'antiga mascota, en Carmany, ha passat a millor vida. La figura va néixer el febrer del 2012 inspirada en el rei Carlemany, a través d'un concurs entre diversos centres escolars de les comarques gironines. Tanmateix, en Carmany va anar quedant arraconat a partir de la temporada 2014-15, coincidint amb l'adeu de l'antic propietari, el sarrianenc Josep Delgado, impulsor de la iniciativa.