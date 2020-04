Setién: «Fins veure el Barça de Cruyff, mai em vaig preocupar per la tàctica»

L'actual entrenador del Barcelona, Quique Setién (Santander, 61 anys), ha reconegut avui diumenge que fins que no va veure per primera vegada el Barça de Johan Cruyff "mai" es va preocupar "per la tàctica", sent ell jugador professional.

En una distesa xerrada per videoconferència amb el gallec Ramiro Amarelle, exjugador blaugrana de la secció de futbol platja, tots dos han recordar vells temps en què van coincidir en la selecció espanyola d'aquesta modalitat.

Mitjançant el canal 'Beach Soccer Worldwide' tots dos han compartit una conversa que ha penjat el Barcelona en la seva pàgina d'Internet, en la qual l'actual entrenador blaugrana ha reconegut que de jove va ser "molt díscol", que va abandonar el col·legi aviat i que va començar a treballar "als 13 o 14 anys".

Ja de professional, i en la seva última etapa, tant al Logroñés com al Racing, Setién ha reconegut que fins que no va veure el Barça de Cruyff "mai" es va preocupar per "la tàctica". "Jo sortia al camp i jugava", ha afegit.

"Quan veies l'equip de Cruyff, a jugar i a tocar, i tu estaves dins del camp i deies ... el que he estat fent jo fins ara, era això. A mi el que m'agrada és això, perquè això és tenir la pilota", ha destacat.

"I després jugaves contra ells i estaves 80 minuts darrere de la pilota i no el veies. Aquí és on vaig començar a veure aspectes tàctics i vaig començar a analitzar les coses i a veure-les, i per què passa això, i comences a adonar-te del que t'agrada i a fixar una idea al teu cap. I és amb la que he seguit", ha subratllat.