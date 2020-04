«Les retransmissions de partits a porta tancada seran diferents, però continua sent futbol i estaran bé segur»

L'empresari català analitza la situació del futbol arran de la crisi per culpa de la pandèmia del coronavirus i insisteix que «el més important és acabar aquesta temporada 2019-20» perquè «els clubs estan tenint pèrdues econòmiques i, com a mínim, no perdran els diners de televisió». Mediapro té els drets audiovisuals i «si no es juga, no paguem», però prefereix tornar a nodrir els canals de partits, que a partir d'ara seran a porta tancada. Això sí, quan les autoritats sanitàries donin el vistiplau i es garanteixi la seguretat de tothom. Si tot va bé, a mitjan juny tornarà a rodar la pilota als estadis.

Jaume Roures (Barcelona, 1950) va aterrar al Girona com a membre del consell assessor, després que el City i Pere Guardiola compressin el club l'any 2017. Durant el procés de compra es va parlar molt de Mediapro i se'l va relacionar directament com a propietari a l'ombra. Posteriorment, la seva vinculació amb els gironins va aixecar sospites, però, lluny de ser-ne l'amo, l'empresari català és un soci més que espera tornar a gaudir del futbol quan les autoritats sanitàries ho considerin oportú. Cal tenir prudència, tot i que ell hi té una part en joc perquè posseeix els drets audiovisuals de La Lliga i la Champions.

Aquests dies es diu que canviaran moltes coses per culpa del coronavirus. El futbol també?

Sí. Canviarà tot i el futbol també perquè està obligat a fer-ho.

Després de l'acord entre el Centre Superior d'Esports, la Federació (RFEF) i La Lliga, tot apunta que la competició tornarà de seguida que les autoritats sanitàries ho permetin. Vostè que és partidari d'acabar la temporada sí o sí, veu més a prop el retorn del futbol a Espanya?

No crec que aquest acord tingui res a veure amb la represa de la temporada més aviat o més tard. És superficial perquè això depèn de qüestions sanitàries. Ara no tinc capacitat per saber si és bo o dolent. Veig que La Lliga posa més diners, tot i que no vol dir forçosament que sigui bo.

Aleshores, quan podrien tornar els partits?

La Lliga ha donat un parell de dates per començar els entrenaments de manera controlada a mitjan maig o quinze dies després. En funció d'això i si és possible, un mes després es podrien jugar els partits a porta tancada suposant que durant aquest mes de preparació física i sanitària els equips no hagin tingut cap problema de contagis per coronavirus.

S'ha parlat molt de Primera Divisió, però com seria l'escenari de Segona tenint en compte els play-off?

Excepte els play-off, a Segona queden les mateixes jornades que a Primera [11]. La promoció d'ascens són sis partits que, si fos necessari, es poden jugar de diferents maneres. Pels equips de Segona és molt important tant econòmicament com esportivament acabar la temporada. Sobretot pel Girona, que de moment no puja directament. És important per a tothom poder acabar el curs 2019-20.

Creu que la RFEF s'ha precipitat posant una final express a Segona B i Tercera?

Sí. Em fa l'efecte que la Federació té necessitat de tenir presència mediàtica i, llavors, va dient coses que no se sap ben bé cap a on porten ni per què les diu ara. Encara hi ha possibilitat de resoldre les competicions raonablement en l'àmbit esportiu. És estrany.

El passat cap de setmana també se sabia que la UEFA està treballant amb el calendari de la Champions a l'agost. És viable tenint en compte que les lligues nacionals han d'acabar abans la temporada?

És clar. Han hagut d'haver acabat les lligues nacionals perquè els desplaçaments estarien molt limitats i a la Champions s'han de travessar fronteres quan cada país té una situació sanitària o estats d'alarma diferents. D'entrada, com més ho endarrerim millor, perquè logísticament serà una cosa molt diferent del que coneixíem fins ara. Em sembla encertat disputar-la després d'acabar les lligues.

Allargar tant la temporada 2019-20 podria ser un problema per a la vinent?

El més important és acabar aquesta temporada perquè és on hi haurà les pèrdues econòmiques. És la prioritat. Si la 2020-21 es comença una mica més tard, ja s'arreglarà perquè no són diners que es perden sinó simplement que s'endarrereixen. No és el mateix i també s'ha de tenir en compte que els clubs estan tenint pèrdues que no recuperaran (venda d'entrades, museus, tours, samarretes, etc.). Com a mínim, és important no perdre els diners de la televisió.

Seria la manera de pal·liar al màxim les pèrdues econòmiques?

Sí. Si no, hi haurà clubs molt afectats. No només aquí, a molts països europeus. Hem d'intentar evitar-ho i ja començarem quan sigui. Lògicament, tampoc pot ser gaire tard perquè la resta de calendaris també quedarien afectats. La prioritat és acabar la temporada i després seure per veure com ho fem amb la vinent.

Econòmicament, què s'hi juga Mediapro davant del dubte si torna o no el futbol?

Nosaltres ens juguem una petita part del que es juga el futbol. El nostre cas és diferent perquè si no es juga, no paguem, però prefereixo que es jugui i pagar [riu]. Com proveïm els partits, si no es juguen... aquesta feina no la tindríem i ara els canals són més pobres sense futbol. Cal mirar-ho globalment. L'aliança estratègica entre les lligues europees i la UEFA és molt important. No només per sortir de la situació actual, sinó perquè es dibuixi el futur conjuntament. Fins ara cadascú anava a la seva i no és bo per al futbol.

Encara que la majoria de diners surten de les televisions, el futbol continuarà sent futbol sense públic?

La primera cosa que s'ha de salvar és la salut de tothom i fins que no hi hagi garanties no hi podrà haver aficionats als estadis. Podem dir que el futbol sense gent no és futbol, però la vida que tindrem tots mentre no hi hagi una vacuna o solució definitiva serà diferent de com l'enteníem fins ara. Fins quan estaran tancats els bars i restaurants, la música en viu amb públic, passejar per la devesa... Són un infinit etcètera. Focalitzar-ho amb el futbol és un error perquè afecta el conjunt de la societat. Insisteixo, el més important és la salut i haurem de prendre mesures tant al futbol com a la vida quotidiana.

Heu començat a pensar com seran les retransmissions a porta tancada?

Hi estem treballant perquè hi ha el problema del so que ve del terreny de joc en un ambient sense públic, dels plans de les càmeres... Estem estudiant com cobrim físicament o virtualment les grades perquè no es vegin buides. Les retransmissions seran diferents, tant d'imatge com de so, però estaran bé segur.

A vegades li diuen que és «l'amo del Girona», quina relació té amb el club?

Soc soci i formo part del consell assessor. Ens reunim de tant en tant per valorar com està la situació del club. Com diu el seu nom, donem algun consell si és que serveix d'alguna cosa. Si els sembla bé l'agafen i si no, no. Ja està.

Quines han sigut les seves aportacions o propostes?

No és un tema de propostes personals. Parlem tots plegats en veu alta sense més transcendència. No només esportivament, sinó des del punt de vista social.

Descartar l'ERTO i arribar a un acord per a la rebaixa salarial segueix la línia de la millora econòmica que ha tingut el Girona des de l'arribada del City i Pere Guardiola?

El club ha canviat perquè té socis i accionistes diferents. Passar per Primera li va donar una projecció i consistència que a Segona era difícil d'aconseguir. El descens ha sigut un mal tràngol, però amb tot el que s'havia acumulat és més fàcil de pair. Si el Girona puja aquesta temporada haurà estat només un petit problema, si continua a Segona un any més té equip per aspirar a tornar a pujar fàcilment encara que, com diu aquell, «futbol és futbol» i mai saps què passarà. El Girona com a institució ha tingut una activitat solidària important durant aquesta crisi del coronavirus, més enllà de l'acord salarial. Les iniciatives sobre la gent de Girona fan veure que el club està molt implicat en la vida social de la ciutat i les comarques.

S'ha reforçat la sinergia entre el Girona i els seus socis, afició, ciutat i comarques?

Baixar a Segona i tenir més socis que a Primera és un bon senyal, que representa la fotografia d'aquest salt que ha fet el Girona amb el canvi de propietat. També s'ha responsabilitzat més. Ho està fent molt bé.

El descens ha posat en risc el projecte?

No, en absolut. Ens ho hem de prendre com un parèntesi que com menys duri, millor. El Girona mai havia tingut aquest suport a Segona.

Ara per ara i depenent que acabi la Lliga, veu possible l'ascens?

Estaven en una dinàmica molt bona. Però, clar, hi ha hagut un gran trencament d'aquesta dinàmica que ha sigut per a tothom. Esportivament, és difícil preveure com serà la represa perquè el Cadis i Saragossa estan molt forts, mentre els altres quatre es van bellugant. Els partits que queden seran com una temporada que comença de nou, entre cometes.

Fa temps deia que «el Girona ha d'aspirar a ser el segon club de Catalunya». A Segona és possible?

S'ha d'estar a Primera, però no és només un tema esportiu. És qüestió d'entitat, d'arrelament, ambició i tenir un entorn més ampli del que es té ara. El projecte està a mig termini. Ser el segon no és la posició a la classificació.

Ha canviat alguna cosa al club des que Pere Guardiola és l'accionista majoritari per sobre del City?

No conec exactament els passadissos accionarials. El Pere li dona un arrelament, d'una banda, i el City una projecció i possibilitats de l'altra. La unió de cada part és molt important.

Respecte al «Barçagate», va sorprendre'l trobar-s'hi enmig?

Tinc preparada una demanda per administració deslleial dels diners dels socis i per atacar-nos descaradament a mi i a Mediapro. És un «Barçagate» amb totes les de la llei. No em van sorprendre aquesta mena d'operacions perquè ja ho feia en Núñez quan no hi havia xarxes i aquesta directiva segueix el que s'ha anomenat «nunyisme». Estem al segle XXI i hi ha xarxes, poden intentar-se aquestes manipulacions però no creia que fossin tan tontos de no pensar que s'acabaria descobrint. Dona una mesura del seu nivell intel·lectual bastant pobra.

Creu que el coronavirus pot ser un flotador salvavides per al president Josep Maria Bartomeu i així no haver d'avançar les eleccions?

No. Sempre he tingut clar que Bartomeu estarà enganxat a la cadira fins a l'últim dia. Tampoc sabem quan acabarà el coronavirus ni si el juny de l'any que bé es podrà anar a votar, que suposo i espero que sí, no pel tema de les eleccions del Barça, sinó per la situació de la societat en el seu conjunt.