La Diputació de Girona destinarà més de 2MEUR a la promoció i el foment de l'activitat física i l'esport a la demarcació

La Diputació de Girona ha obert la convocatòria de subvencions per aquest 2020 per a la promoció i el foment de l'activitat física a les comarques gironines. Enguany està previst que s'hi destinin 2.083.000 euros (una xifra lleugerament superior a la de l'any passat), que aniran dirigits a ajuntaments, entitats esportives, consells esportius, centres educatius i esportistes de primer nivell. Els ajuts engloben aquest cop cinc programes després de la creació del Programa de Suport als Ambaixadors de l'Esport Gironí, adreçat a esportistes que participen en competicions de màxim nivell i que, a més de projectar la demarcació cap a l'exterior, ajuden a promoure l'activitat física entre la població gironina.

També s'ha acordat en aquesta ocasió ampliar a tot tipus de paviments esportius la línia de suport que, en la passada convocatòria, únicament incloïa la renovació de la gespa artificial dels camps de futbol municipals. Se'n beneficiaran espais com els pavellons poliesportius, les piscines o les pistes de gel.

Les sol·licituds per a aquestes subvencions ja es poden presentar ara i fins a la data que indiqui la convocatòria de cada programa, sempre que, quan expirin els terminis, no es mantingui l'estat d'alarma decretat actualment pel Govern d'Espanya arran de la crisi sanitària causada per la COVID-19. Tot seguit es concreten els cinc programes:

Programa A.

Suport als municipis per a la promoció i el foment de l'activitat fisicoesportiva i l'esport a les comarques gironines (1.050.000 euros). És el paquet d'ajuts més important i acostumen a beneficiar-se'n més del 85% d'ajuntaments de la demarcació. Es vehicula per mitjà de cinc subprogrames:

Els programes municipals de promoció de l'activitat fisicoesportiva (310.000 euros). La data límit per acollir-s'hi és el 5 de juny. L'organització d'esdeveniments esportius singulars (40.000 euros). La data límit és el 5 de juny. Les actuacions de condicionament i millora en equipaments esportius municipals (500.000 euros). El termini per inscriure-s'hi acaba el 5 de juny. La renovació del paviment esportiu dels equipaments esportius (140.000 euros), ampliat aquest any a tot tipus de superfícies, com s'ha comentat prèviament. La data límit per acollir-s'hi és el 5 de juny. Els programes municipals d'ajuts als esportistes gironins que participen en competicions individuals (60.000 euros). És una línia pensada per a menors de 18 anys i no professionals. El termini acaba el 31 de juliol.

Programa B.

Suport a les entitats esportives de les comarques gironines per a la promoció i el foment de l'activitat fisicoesportiva i l'esport (670.000 euros). La Diputació de Girona dona suport a les entitats sense afany de lucre vinculades a l'esport per contribuir a la tasca social que fan desinteressadament pel territori. Es materialitza també en cinc subprogrames:

L'activitat esportiva de base (200.000 euros). Es tindran en compte les entitats que disposin d'una línia d'ajuts i beques per a esportistes amb baixos recursos econòmics o en risc d'exclusió social. La data límit per acollir-s'hi és el 5 de juny. L'esport d'alta competició (370.000 euros). El termini per inscriure-s'hi finalitza el 5 de juny. L'organització d'esdeveniments esportius singulars (55.000 euros). La data límit és el 31 de juliol. La participació en esdeveniments esportius federats puntuals de nivell estatal o superior que es portin a terme fora de Catalunya (30.000 euros). La data límit és el 31 de juliol. Els actes de reconeixement de l'antiguitat de les entitats esportives (15.000 euros). El termini acaba el 31 de juliol.



Programa C.

Suport als consells esportius per a la promoció i el foment de l'activitat fisicoesportiva i l'esport (223.000 euros). La data límit per acollir-s'hi és el 5 de juny.

Programa D.

Programa «Neda a l'escola» d'adquisició i/o desenvolupament de les habilitats motrius bàsiques en el medi aquàtic (100.000 euros). Els objectius del programa, engegat el curs 2013/2014 per la Diputació de Girona, són que els nens i nenes d'entre 5 i 10 anys de les comarques gironines aprenguin a nedar i que els pares puguin reduir el cost que té l'activitat per a les famílies. El termini acaba el 5 de juny.

Programa E.

Suport als ambaixadors de l'esport gironí (40.000 euros). La Diputació de Girona obre enguany aquest nou programa destinat a esportistes majors d'edat que participen en campionats de màxim nivell i fomenten la projecció de les comarques gironines cap a l'exterior. Per poder-s'hi acollir, els esportistes han d'estar empadronats en un municipi gironí o estar en possessió d'una llicència esportiva federada adscrita a una entitat esportiva gironina i amb un mínim de tres anys d'antiguitat. En aquest cas, les ajudes són d'un mínim de 2.000 euros fins a un màxim de 4.000. La data límit per acollir-s'hi és el 31 de juliol.