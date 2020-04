El Barça aparca la renovació de Ter Stegen pel coronavirus

La renovació del contracte de Marc Ter Stegen (Mönchengladbach, 1992) està congelada a hores d'ara per culpa de la crisi del coronavirus. El Barça considera que arribar a un nou acord no és una prioritat ara mateix per la delicada situació econòmica que viu la institució arran de la pandèmia de la covid-19. Tot i així, és estratègica pel gran rendiment del porter alemany, que té contracte fins al 30 de juny de 2022.

Segons va explicar ahir el diari Sport, els blaugrana han tingut converses amb el representant del futbolista, Gerd vom Bruch, per expressar-li la indisposició del club en aquests moments i el desig de trobar un escenari més oportú per enviar una oferta definitiva quan tot torni a la normalitat.

La continuïtat de Ter Stegen és una de les aspiracions que té el club, tenint en compte l'excel·lent rendiment que ha donat l'alemany, de 27 anys, des que va arribar al Barça la temporada 2014-15.



Titular indiscutible

En la seva primera etapa, Ter Stegen va quedar relegat a disputar la Copa i la Lliga de Campions perquè Claudio Bravo era el porter titular a la Lliga. L'alemany va reivindicar-se la temporada 2016-17, quan es va convertir en indiscutible i en una de les peces més valuoses del vestidor.