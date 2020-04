«Volia transmetre a la meva gent tot el que m'ha ensenyat el taekwondo»

Alassana Diarria (Mauritània, 1993) és resident a Banyoles des dels 13 anys, quan hi va arribar de bracet del seu pare. El banyolí actualment és una eminència del taekwondo aconseguint l'any passat una de les fites més importants de la seva vida: penjar-se la medalla de plata als Campionats d'Espanya d'aquesta disciplina d'arts marcials. Juntament amb els seus germans i el seu pare, que és qui li va transmetre la passió per aquest esport, van iniciar el projecte de la construcció d'una escola de taekwondo al seu poble natal l'any 2016.

«Va arribar la crisi i el meu pare, que tenia uns 40 anys, es va quedar sense feina. Ens vam reunir els tres germans i vam pensar en dir-li alguna cosa per tirar endavant el seu futur» recorda Alassana, qui li va proposar la creació d'una escola de taekwondo degut al lligam de més de trenta anys del seu pare amb aquest esport. Si es vol acomplir algun propòsit a la vida, de ben segur, que es passarà per moments de sotrac tard o d'hora. Alassana ho sap això. «Els inicis no van ser fàcils perquè vam decidir que no volíem guanyar diners amb la nostra iniciativa. De fet vam tenir molts problemes perquè la construcció és privada i no teníem els mitjans amb els que disposen a Europa», comenta. Lluny de lamentar-se, el subcampió d'Espanya de taekwondo explica que han anat tirant endavant gràcies «a l'ajuda de la gent. Allà tenen el pensament que s'han d'espavilar per ells mateixos. Si no tenen llum doncs busquen un generador».



Valors i educació

Lluny de voler guanyar diners, Alassana exposa que els objectius principals del projecte són dos: «Transmetre els valors que he après d'aqusta disciplina a tots els esportistes que es vulguin apuntar a l'escola» i «escolaritzar i educar a tots els joves perquè al meu poble quan s'arriba a l'edat de 16 anys ja es considera a la persona adulta i aquesta s'ha de buscar la vida i molta gent es veu obligada a marxar». Aquests dos propòsits els podrà adquirir qualsevol persona de les 8.000l que viuen en el poble natal d'Alassana. «No entenem d'edats. Es pot apuntar qualsevol persona tingui diners o no», explica, al mateix temps que afegeix que «tenim una inscripció de pagament. No volem enganyar a la gent. Però també hem de dir que si hi ha algú que no té els recursos per realitzar-lo no passa absolutament res. Considero que tenim els mitjans necessaris per tirar endavant aquest projecte».

Alassana creu que els dos objectius anteriorment mencionats s'estan complint a la perfecció. Per això, el de la comarca del Pla de l'Estany vol expandir fronteres. «Vull que tots els meus alumnes tinguin una llicència per poder fer l'exament i així posseir una fitxa federativa per poder competir de manera oficial». Els seus alumnes encara no han realitzat cap competició en aquest àmbit, però «l'any passat vam ser els amfitrions d'un esdeveniment que va aplegar tots els nostres alumnes amb més gent de Mauritània i de Mali ja que el nostre poble és fronterer amb diversos països». Tot i això l'ambició del banyolí va més enllà: «Per l'any que ve ens agradaria poder fer una competició oficial i aplegar la major quantitat de lluitadors possibles. I qui sap? També m'agradaria poder portar tots els meus alumnes a competir arreu de Mauritània i trencar les fronteres per anar a Mali i Senegal i així veure nous països», conclou, sense mai abandonar un somriure d'orella a orella.