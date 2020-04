La Vall de Bianya modifica el POUM per fer l'escola

L'Ajuntament de la Vall de Bianya, en el ple d'abans-d'ahir, va aprovar per unanimitat la modificació inicial del Pla d'Ordenació Urbanística Municipal (POUM) per disposar de terrenys per fer una escola.

Segons ha explicat l'alcalde, Santi Reixach (JuntsxCat), els terrenys destinats per a escola són els formats per l'actual camp de futbol i els camps del costat. Es tracta d'una zona situada al nucli de l'Hostalnou molt propera a l'ajuntament i al costat de la travessa de l'N-260.

Reixach ha avançat que la previsió és construir l'edifici docent als actuals camps de conreu i destinar el camp de futbol a zona esportiva escolar.

Ha valorat que a la Vall de Bianya hi ha mainada de sobres per omplir l'escola. Ara, els alumnes de primària de la Vall de Bianya van a l'escola Castanyer de Sant Joan les Fonts, a l'escola Llar-Lluís Maria Mestres i Martí i a l'escola del Morrot. Les dues últimes a Olot.

També ha valorat en positiu la previsió del Departament d'Ensenyament de convertir l'escola Llar-Lluís Maria Mestres d'Olot en Institut-Escola. O sigui, en un centre capaç d'acollir Educació Secundària Obligatòria.