futbol professional Roures (Mediapro): «El 2021 podria començar sense públic»

? Jaume Roures, president de Mediapro, va concedir una entrevista a Onda Cero en la qual, entre d'altres aspectes, va parlar del futur a curt termini del futbol professional a Espanya. Segons el seu criteri, tant la Primera Divisió com la Segona A, on hi participa el Girona, «no seran igual» en aquest final de temporada, ja que no hi haurà públic a les graderies, cosa que es podria traslladar fins i tot a principis del 2021 per culpa del coronavirus. «La Lliga no ser``a com abans. Crec que iniciarem el 2021 sense públic als estadis. El futbol no serà igual, però tampoc els cinemes, ni passejar pel carrer, els concerts o els retaurants». Les previsions i desitjos pel que fa el calendari que ve són del tot clares. «A nosaltres ens semblaria una meravella que al juny i juliol s'acabés la competició i que la Champions es pugui jugar després, a l'agost. Tot i que en aquest sentit pot ser més complicat perquè hi ha equips de diversos països.