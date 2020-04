El futbol català prem el fre

La Federació Catalana de Futbol (FCF) s'ha pronunciat. Ara sí, de manera oficial i després de celebrar una junta directiva. Una reunió telemàtica, tenint en comptes les circumstàncies actuals, però d'una trascendència majúscula i inèdita. L'organisme donava ahir per finalitzades totes les competicions de la temporada 19/20 del seu àmbit. En futbol, futbol sala i també futbol platja. Sèniors i també de base, tant masculí com femeni. Tot acabat. Primer pas fet, però això no s'acaba aquí. S'ha de resoldre el desenllaç de totes les lligues. I és aquí on els clubs hi tindran molt a dir. La FCF està preparant dues preguntes que farà arribar a principis de maig a totes les entitats per decidir com es tancaran totes les competicions. L'opció més votada serà la definitiva. Això sí, haurà de passar abans per l'aprovació de la junta directiva.

«No prendrem la millor decisió, però segur que serà la millor de les dolentes», etziba l'arbucienc Jordi Bonet, vicepresident de la FCF. Les dues alternatives encara s'han d'acabar de polir perquè «ens ho estem prenent amb calma i tranquil·litat perquè encara poden passar moltes coses que no depenen de nosaltres i també perquè volem dues preguntes molt clares i concises, que tothom entengui».

Una primera possibilitat és declarar la temporada nul·la. Això significa que el pla de competició acaba sense ascensos ni descensos. Ara bé, aquesta opció no descarta al cent per cent que alguns equips puguin canviar de categoria. Per exemple, la plaça del Reus a Tercera Divisió s'haurà d'ocupar sí o sí el curs vinent, pel que algú haurà de pujar de Primera Catalana encara que es decideixi aquesta via. O també algun club pot decidir retirar-se, pels motius que siguin, pel que el seu lloc l'haurà d'ocupar un altre d'una categoria inferior. L'altra opció que es posarà al damunt de la taula és la d'aplicar un sistema d'ascensos i descensos. Segurament, tenint en compte com estaven totes les competicions en el mateix moment de l'aturada i no pas agafant com a referència els resultats de la primera volta, com es demana des de molts clubs. La intenció de la FCF és aprofitar aquests propers dies per acabar de decidir amb exactitud una i altra pregunta. S'enviaran als clubs a primers de maig i es deixarà com a molt una setmana de marge perquè aquests es pronunciïn.



Ajudes als clubs

La reunió va comptar amb un altre punt d'allò més important. D'una banda, es va decidir que les campanyes Orgullosa i Tots Som Un Equip mantindran les condicions fins al final del present curs i també es renovaran per la temporada vinent. A tot això, els serveis econòmics de l'organisme estan estudiant la millor manera per bonificar les entitats de cares al curs vinent, el 20/21. No s'ha detallat amb exactitud què es vol fer, però la FCF donarà un cop de mà als clubs amb diverses mesures. Ajudes dirigides a les quotes, a la mutualitat... Aquest paquet de mesures compensatòries es presentaran a l'assamblea general que es celebrarà properament, sempre i quan les circumstàncies ho permetin. De no ser així, la data s'endarrerirà però quedarà fixada abans que es tornin a iniciar les competicions.