La FCF acorda finalitzar totes les competicions

Punt final a la temporada de futbol, futbol sala i futbol platja. La Federació Catalana de Futbol ha emès un comunicat amb les conclusions de la Junta Directiva celebrada avui telemàticament que tenia com a objectiu posar les bases del final de les competicions en el territori català. I és que, davant la impossibilitat de completar el calendari previst i la incertesa sobre l'escenari dels pròxims mesos, s'ha decidit donar per acabades les lligues després d'unes setmanes on els dirigents de la FCF ja apuntaven a aquesta possibilitat.

Per tant, les competicions regionals i de base que depenen directament de l'ens català es donen per finalitzades i es decidirà pròximament sobre la fórmula, ja que queda pendent saber com quedaran els ascensos i descensos de categoria, o si s'acaba la temporada 2019-20 com a nul·la.

La FCF farà una consulta als clubs per tal de conèixer la seva opinió a través de la seva pròpia intranet, una consulta no vinculant que servirà per conèixer el punt de vista de les entitats segons el mateix comunicat: «Obrir al llarg de les properes setmanes una consulta entre els clubs catalans per conèixer la seva opinió sobre la conclusió dels campionats, abans d'adoptar una resolució de forma posterior».

D'altra banda, la Federació apunta a un replantejament econòmic que contemplaria la congelació o reducció de les quotes i un pla d'ajuda a la tresoreria dels clubs per a la temporada 2020-21.