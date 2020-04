«Els bons resultats van acompanyar i han reforçat la feina que fem plegats»

Graduat en Ciències de l'Activitat Física i l'Esport i en Fisioteràpia, el figuerenc acumula una trajectòria com a preparador físic al Palamós CF de futbol, el CH Palafrugell de l'OK Lliga i, anteriorment, de l'Handbol Bordils de la Divisió de Plata. Des de fa uns mesos, Comamala treballa amb el pilot brasiler Sérgio Sette Câmara de Redbull i Alpha Tauri de la Fórmula 1.



Primer de tot, com està passant el confinament?

No vull negar que és complicat. Estic acostumat a sortir a les nou del matí i tornar a les onze a casa. Amb el pas del temps hem estructurat amb la meva parella una mica més les rutines per passar aquests dies com es pugui.

Actualment és el preparador físic del pilot Sérgio Sette Câmara de Fórmula 1. Com l'ha ajudat en aquests mesos?

Ens vam entendre molt fàcilment. En aquell moment competia a la Fórmula 2 i era pilot de test i desenvolupament de McLaren. Només quedava una cursa per acabar el calendari i vam treballar molt bé plegats durant vuit setmanes. Ell comentava que se sentia com un «atleta» i va guanyar molta confiança per acabar bé la temporada.

Com va acabar aquell últim Gran Premi a Abu Dhabi?

Els resultats van acompanyar. Va aconseguir el millor temps en els entrenaments lliures, pole position, va guanyar la primera cursa, va quedar tercer a la segona i va guanyar el campionat de constructors amb DAMS. També va sumar els punts necessaris per aconseguir la super-llicència Fórmula 1. Els bons resultats han reforçat la feina que fem plegats.

Com és la preparació física d'un pilot de Fórmula 1?

Hi ha una part de mobilitat general per tenir qualitat de moviment. Treballem la força general per aguantar tots els esforços. Per exemple, als revolts, les forces «G» fan que el casc passi de cinc a vint-i-cinc quilos. També entrenem la part d'estabilitat central del cos, la columna i el coll. Treballem la resistència: són esportistes d'elit que estan acostumats a esforços de molta durada, deshidratats i, fins i tot, treballem a la sauna per aclimatar-se a les temperatures com per exemple abans d'Abu Dhabi. També el treball de coordinació oculomotora. Reacció visual o presa de decisions en funció dels estímuls visuals.

Ara mateix, com entreneu?

Està confinat al Japó. Aquesta temporada competeix a la Súper Fórmula Japonesa i és pilot suplent de l'escuderia Red Bull i Alpha Tauri de la Fórmula 1. Hem hagut d'adaptar-ho tot amb el confinament. Parlem cada dia, fem videoconferències i intentem mantenir el nivell dels exercicis i la planificació.

Precisament sobre el confinament, els entrenaments online s'han posat de moda. Què en pensa?

És una situació estranya. No és el mateix entrenar una persona presencialment que a través de la pantalla. S'ha de fer una valoració particular de cada cas i dissenyar una planificació per assolir els objectius. Cara a cara pots donar una sèrie de feedbacks, corregir exercicis, fer els exemples, tocar les zones que vulguis estimular especialment. La connexió o la falta de material compliquen una mica més els entrenaments.

És el preparador físic del Palamós CF i del CH Palafrugell. L'aturada us ha agafat abans del moment decisiu del curs. Com esteu treballant en aquesta situació?

Tant amb un equip com amb l'altre, des que vam saber que s'estava preparant el confinament, vam parlar i vam decidir que tocava fer una planificació especial. Si hi havia una tornada a la competició, havíem d'estar preparats i que els jugadors no perdessin la forma, o minimitzar la pèrdua. He fet una planificació d'unes quantes setmanes amb exercicis de mobilitat, força i exercicis preventius. També una part específica per a jugadors en funció dels problemes de lesions i una part aeròbica pels que disposaven de pati o bicicleta estàtica.

Com valora els entrenaments grupals online?

Ajuda. No és el mateix fer exercici sol a casa que amb grup. Hi ha aquest component socioafectiu que fa que la gent estigui més animada i ens veiem la cara en aquests moments.

Quins problemes s'ha pogut trobar amb aquesta situació respecte a la planificació física dels equips?

La incertesa de no saber si tornaràs a competir o quan ho faràs. Això dificulta molt els continguts de la planificació d'entrenament. És molt generalitzada. L'altre problema és el material. Hi ha gent que té gomes, peses o res de res. En algunes sessions hem fet exercicis amb una tovallola o una cadira. Has d'intentar fer una cosa estandarditzada per a tothom en aquest sentit.

Creu que tornareu a competir aquest curs?

Em sap greu, però penso que serà molt difícil. S'hauria d'intentar acabar quan sigui possible i la salut ho permeti. Hi ha hagut un esforç de molta gent que no es pot deixar en va. No podem fer que la temporada sigui nul·la. Que s'acabi quan es pugui, és primordial ser just amb els ascensos i els descensos. Les categories es guanyen o es perden competint, mai per una resolució als despatxos.

La seva trajectòria passa per futbol, hoquei, handbol i motor. Aquesta polivalència li serveix per retroalimentar els entrenaments en els diferents esports?

Sempre he dit que sortir de la meva zona de confort, que era el futbol, m'ha fet millorar com a persona i preparador físic. He hagut de prestar atenció a detalls que potser no preveia. L'especificitat dels moviments sol·licita la musculatura d'una manera determinada a cada esport. Ara bé, la part de força, com diu Michael Boyle, és bastant igual en tots els esports. Tot s'entrena d'una manera semblant, buscant l'especificitat de cada disciplina i els seus moviments.

A altres països sembla que la gent pot sortir a fer esport al carrer. Ho veuria correcte aquí?

Estaria bé, encara que pot fallar el sentit comú de molta gent. Si ens donen la mà, no agafem tot el braç. Si ens deixen, hem de tenir sentit comú i ser responsables.