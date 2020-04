l'altra efemèride Fa 25 anys que el Valvi va evitar el descens guanyant a Lugo

? La diada de Sant Jordi i el bàsquet gironí mantenen una relació especial. Un títol per a les noies i una salvació virtual pels nois. En aquest últim cas cal fer un cop d'ull al temps un mica més enrere. Avui fa just 25 anys que el Valvi Girona evitava el descens guanyant, de manera agònica, a la pista del Breogan de Lugo. L'equip que llavors dirigia Quim Costa es va imposar per 68-69, empatant la sèrie a dos i forçant el cinquè partit, que s'acabaria jugant a Fontajau. A terres gallegues, un 23 d'abril del 1995 el gran protagonista va ser Ricardo Aldrey, l'encarregat de caçar un rebot crucial i anotar dos tirs lliures, passant per alt la pressió dels més de 7.000 espectadors que anaven en la seva contra. El final del matx, ben apretat i disputat, va tenir de tot. Fins i tot un incident, just després de la botzina, quan el local Maxey va agredir un dels dos àrbitres amb un cop de puny a la cara. L'eliminatòria es va decidir pocs dies després a Girona i el Valvi es va imposar (77-67) certificant la permanència.