Una fase final de 12 equips per decidir una Lliga Endesa sense descensos

Els clubs de l'ACB van acordar ahir, a través d'una assemblea telemàtica, que es dona per acabada la temporada regular de la Lliga Endesa, el campió de la qual es decidirà mitjançant un play-off amb els dotze primers equips classificats que es disputarà en una seu única que encara està per escollir. A més, després de donar per acabada la fase regular «per causes de força major», els clubs també van acordar que no es produïrà cap descens a LEB Or. S'ha establert com a 31 de maig la data límit per, en funció de les mesures establertes, decidir si es disputa la fase final o si finalment el títol de la present edició queda desert.